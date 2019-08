Býk

Snažte se omezit konzumaci toho, co vám škodí. Nemusíte o tom ani mluvit se svým lékařem, sami přece víte, co je pro vás nejlepší. Na internetu najdete lidi, kteří jsou na to po všech stránkách stejně jako vy, s těmi byste se měli rychle kontaktovat.