Lev

Tímto pracovním týdnem jste doslova propluli a jste za to vděční. Energie máte sice dost, ale nemůžete se dostat k ideálním výsledkům. Spokojte se s tím, co teď máte. Může být mnohem hůře, a to byste určitě nechtěli. Buďte proklatě pozitivní.