Příčina zřícení stromu není známa, podle starosty však k jeho pádu mohl přispět silný vítr. „Musíme všechno prověřit. Problém je, že strom byl skutečně vysoký a hustý, takže s ním zřejmě poryv větru tak zamával, že to nevydržel. Strom se zlomil úplně u země. Budeme se snažit to co nejrychleji uklidit. Naštěstí pod stromem v době jeho pádu nikdo nebyl,“ uvedl starosta. Kromě přístřešků je poničená i vánoční výzdoba, která už byla na stromě nainstalovaná.

„Předpokládáme, že poryv větru musel strom doslova ukroutit. Ten spadl a poničil dva přístřešky. Obáváme se, že poškozeno mohlo být také slavnostní osvětlení. Obyvatelé města se ale nemusí bát, měli jsme vytipováno několik dalších stromů, takže opatříme další, po zkušenostech ovšem zvolíme o něco nižší,“ řekl Blesku starosta Holešova Rudolf Seifert.

Stříbrný smrk, který Holešovu věnovala nedaleká obec Roštění, vztyčili na náměstí zaměstnanci technických služeb v pondělí. S jeho slavnostním rozsvícením počítala radnice 30. listopadu, kdy by se měly v Holešově konat i vánoční trhy. Podle Seiferta se město bude snažit sehnat náhradní vánoční strom, aby o něj nebyly adventní akce ochuzeny. Polonahý kruťas uvázal psa v lese: Zachránili ho! Hafan má obroušené zuby, jako by kousal železo Poslední chvíle umučené modelky Violy (†34): Proč ji vrah vezl do přístavu?