Na běžkařku v Beskydech spadl vzrostlý strom, je vážně zraněná

"K nehodě jsme ihned vypravili naše záchranáře. Měli jsme informaci, že paní se nedokáže zpod stromu sama vyprostit a je zřejmě vážně zraněna. Na místě jsme ale viděli, že ženu už vyprostili její příbuzní a další kolemjedoucí běžkaři," uvedl k zásahu náčelník Horské služby Beskydy Radim Pavlica

Záchranáři ženu vyšetřili a přítomný lékař zjistil, že běžkařka utrpěla poranění hrudníku. "Vzhledem k počasí nemohl přiletět vrtulník, rozhodli jsme se pro pozemní transport. Paní jsme tedy ošetřili, zafixovali ji do vakuové matrace a šetrně převezli naší terénní technikou k sanitce, která dorazila do nedalekého skiareálu Kohutka," dodal Pavlica.