Tipy na víkend: Záhady světa! Ve Špindlu po sjezdovce na kole a masopusty vrcholí

Sdílej: Počasí bude stále spíše předjarní. Teploty vystoupají nad deset stupňů, někde dokonce až k 15 stupňům! Obzvláště v neděli si připravte i deštníky. Není ale důvod sedět doma. Ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsme pro vás připravili několik tipů na výlety.

1. Masopusty vrcholí *Praha - Tradiční masopustní průvod masek v kulisách Malé Strany a Hradčan. Průvodu s živou hudbou a maskami vychází z Loretánského náměstí a jde se přes Malou Stranu na Kampu, kde vyvrcholí veselicí. Sraz do průvodu je v sobotu před hostincem U Černého vola do 13 hodin. *Praha – Žižkovský masopust se odehraje v neděli hned na několika místech. Průvod bude vycházet v 15.45 z Kostnického náměstí, kde je připraven program už od poledne. *Zadní Třebáň - Muzikanti, tanečníci, herci, trhovci a spousta maškar! Poberounský masopust je největší fašank široko daleko se bude konat celý víkend. *Únětice - Únětický pivovar zve v sobotu do pivovarské stodoly na masopustní veselici a zabijačkové hody. *Milevsko - Milevské maškary se pyšní zapsáním mezi nejvýznamnější lidové tradice jako největší masopustní průvod. Užít si ho můžete v sobotu už od 9. 30 po celý den. *Nelahozeves – Masopust na zámku se koná v sobotu od 9.30 hodin. *Plzeň – Od 16 hodin se vydá v sobotu průvod městem. Vychází se ze Smetanových sadů. *Cheb - Průvod se vydá na svoji cestu historickou částí města v sobotu ve 14 hodin. V muzeu na ně následně čeká hudba, občerstvení a také pohádkové představení pro děti. *Kadaň - Ve stylu Rakouska-Uherska a 1. republiky se nese masopust, který propukne v sobotu v 10 hodin na Mírovém náměstí. Potkáte tu i Švejka. *Vortová – V sobotu od 8 ráno začíná masopustní veselí, které zachovává tradiční prvky, jež si zasloužily ochrannou známku UNESCO. *Strání - Vystoupení folklorních souborů, fašankové obchůzky, ukázky tradiční výroby skla, košt slivovice – to vše a samozřejmě maškary si užijete v sobotu na fašanku. *Kroměříž - Tradiční Masopustní jarmark proběhne v sobotu 9 hodin na Hanáckém náměstí. Masopusty vrcholí. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

2. Prohlídka hřebčínů Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem a ve Slatiňanech nabízí nový Zimní prohlídkový okruh. V Kladrubech nad Labem se můžete těšit na přibližně hodinovou prohlídku, v rámci které vás průvodce zavede do částí stájí a podíváte se i do císařského zámku. Ve Slatiňanech zavítáte do stáje plemenných hřebců, historické kočárovny a historické sedlovny rodu Auerspergů. zimní prohlídky hřebčínů v Kladrubech nad Labem a ve Slatiňanech. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

3. Na kole po sjezdovce Chinese downhill je šílený zimní závod na horských kolech, který se pojede v sobotu od 15 hodin ve Špindlerově Mlýně. Ve Svatém Petru se sejdou desítky bikerů, kteří to rozjedou na kolech po sjezdovce dolů. Očekává se až 300 závodníků na hromadném startu kvalifikačních kol. Finále je na programu od 17 hodin. Chinese downhill je šílený zimní závod na horských kolech, který se pojede ve Špindlerově Mlýně. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

4. Zima na hradech a zámcích Mnohé hrady a zámky v soukromých i státních rukách nezavřely a nezazimovaly, ale jsou přístupné i v zimě.někde je připraven i speciální program a doznívají vánočně laděné prohlídky. Kam zajít na státní památky, se můžete podívat ZDE Zimní Opočno Autor: NPÚ

5. Bouráky Jamese Bonda Na Výstavišti v Praze Holešovicích je k vidění přes 75 originálních exponátů z bondovek. Kochat se tu můžete legendárními bouráky, ale i letadly, vrtulníky, mořskými i vesmírnými plavidly, kterými se proháněli agenti Jejího Veličenstva od Seana Conneryho až po Daniela Craiga. Zavítat sem můžete do konce března. Více se dočtete ZDE Na Výstavišti v pražských Holešovicích je k vidění výstava aut, letadel a dalších strojů, které měl ve "výbavě" agent 007 James Bond. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

6. Baroko v Čechách Období baroka nebylo pouze dobou temna, válek a morových ran. Byla to i éra, kdy vznikala úchvatná umělecká díla a přenádherné zámky, kostely, paláce nebo klášterní areály. V historické budově Národního muzea v Praze právě probíhá největší výstava letošního roku: Baroko v Bavorsku a v Čechách! Návštěvníci tak mají šanci si prohlédnout vzácné exponáty nejen z českých sbírek, ale i z Německa, Rakouska a Holandska. Výstava je rozdělena do šesti okruhů a potrvá do 8. května. Více čtěte ZDE Výstava Baroko v Bavorsku a v Čechách, 8. 12. 2023 – 8. 5. 2024 Autor: Národní muzeum

7. Lumina Park Ještě do konce února máte šanci navštívit skvělou audiovizuální atrakci na pražském Džbáně. V Lumina Parku uvidíte více než 150 světelných objektů a nepřeberné množství interaktivních instalací. Vyzkoušet si zde můžete světelný hokej, bloudit ve svítivém labyrintu, s kamarády nebo s rodinou založit kapelu a rozjet to s řadou svítících hudebních nástrojů, nebo se stát doslova součástí slavných uměleckých děl. Otevřeno je denně od 17.30 do 21 hodin. Lumina Park na pražském Džbáně. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

8. Ice Magic V Riegrových sadech v Praze si můžete v speciálním stanu, kde teplota nesmí být vyšší než minus 9 stupňů, prohlédnout výstavu ledových soch s názvem Ice Magic. K vidění na 70 soch, které návštěvníky provedou hned 9 pohádkovými tématy. Na ledových sochách pracovali umělečtí řezbáři z Čech i zahraničí. K vidění tu bude do půlky dubna. Více čtěte ZDE V Riegrových sadech je k vidění výstava ledových soch na motivy oblíbených animovaných pohádek Autor: Blesk:Martin Hykl

9. Obrázky dětství Chvalský zámek v Praze 9 ukazuje jedinečnou výstavu Helena Zmatlíková dětem. Uplynulo totiž 100 let od narození nejznámější české ilustrátorky dětské literatury 20. století. Výstava prezentuje průřez její celoživotní tvorbou a představí více než 100 exemplářů. Ve sklepení zámku čeká také interaktivní herna Děti z Bullerbynu, kino s Večerníčkem i tvůrčí ateliér. Expozici můžete navštívit do května. Více čtěte ZDE První knižní ilustrace Heleně Zmatlíkové vyšly roku 1944. Autor: Karel Kopáč

10. Tajemná Indonésie Výstava odhaluje taje ostrova Nová Guinea i největší ostrovní říše Indonésie, Pacifiku a Šalomounových ostrovů. Jde o největší sbírku svého druhu ve střední Evropě. K vidění jsou rituální totemy, lodě, štíty, iniciační masky, čelenky, mumie, sekáčky na prsty i dechberoucí fotografie. Dominantou výstavy je autentická chýše a sběry kmene Kombai a specifickými ozdobami mužského těla. V OC Palladium na náměstí Republiky v Praze bude k vidění do konce dubna. Tajemná Indonésie na výstavě v OC Palladium Praha. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

11. Úkoly od Analfabety Interaktivní výstava je inspirovaná stejnojmennou knihou Analfabeta Negramtoná. V Městském muzeu v Mimoni je připravena interaktivní výstava, která nejen děti provede různými literárními žánry, při kterých budou plnit nejrůznější úkoly. Do 21. dubna se potkáte se třeba s Pinocchiem nebo Pipi Dlouhou punčochou. V městském muzeu v Mimoni je připravena interaktivní výstava namotivy knížky Analfabeta Negramotná. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

12. Mucha ve Zlíně Unikátní dílo slavného českého malíře, grafika a designéra období secese - Alfonse Muchy se vůbec poprvé přestavuje ve Zlíně. Více než 100 děl lze zhlédnout v Galerii Desítka v Obchodním domě. K unikátům expozice patří Muchův malířský stojan i šperky pro francouzskou herečkou Sarah Bernhardtovou. Nebudou chybět ani noční komentované prohlídky, zavítat sem můžete do 28. března. Ve Zlíně je výstava děl Alfonze Muchy. Autor: Blesk:Slávka Červená

13. Záhady světa Letohrádek Mitrovských v Brně pořádá pozoruhodnou výstavu největších záhad světa. K vidění bude například slavná lebka z jednoho kusu křišťálu, repliky Longinova kopí, Turínského plátna, válečná Tutanchamonova trubka a mnoho dalších záhadných artefaktů. Ke každému se váže pozoruhodná historie plná záhad. Na výstavu můžete zavítat do 28. dubna. Slavná Mitchell-Hedgesova křišťálová lebka. Autor: Blesk:Ondřej Mikulášek

14. Unikátní »Arielky« Až do 31. března každý den mimo pondělí a úterý najdou návštěvníci v brněnském Technickém muzeu výstavu 44 historických motocyklů světově známé anglické firmy Ariel. Co do počtu exponátů jde v Česku o unikátní akci. Návštěvníky upoutá mimo jiné jeden z nejstarších dochovaných motocyklů Ariel v Česku z roku 1916. Stroje vesměs zapůjčili členové Českého Ariel klubu. Výstava moterk zn. Areil v Brně. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

15. Ve službě - z historie četnictva V Celnici na zahradě brněnské Löw-Beerovy vily ožily příběhy skutečných prvorepublikových četníků. Na výstavě Ve službě – z historie četnictva a jihomoravské policie můžete porovnat jejich reálné osudy, radosti a patálie s příběhy proslulé Arazímovy pátračky z televizních Četnických humoresek a odhalit řadu zajímavostí. Více čtěte ZDE Poutací řetízky prvních strážníků. Autor: Blesk:Jiří Nováček

16. Megabrouci v Brně Včela medonosná, komár pisklavý, mravenec lesní a další hmyz zvětšený do až pětimetrové délky a třeba i tunové váhy jsou k vidění na výstavě Megabrouci v pavilonu H brněnského výstaviště. Výstavu, která je pro velký zájem prodloužena až do konce března, doplňuje audiobox s realistickými zvuky brouků, vitríny s reálnými exponáty a zvětšené fotografie dvaceti bezobratlých, kteří žijí na Pálavě. Více čtěte ZDE Autor výstavy, sochař a malíř Michal Olšiak (45) u „drahokamové“ mouchy bzučivky zlaté. Autor: Zdeněk Matyáš

17. Klenoty na hradě Na Slezskoostravský hrad dorazila putovní výstava České korunovační klenoty na dosah. Vystaveny jsou mistrovské repliky českých korunovačních klenotů, které jsou národní kulturní památkou a pravděpodobně nejcennějším a nejznámějším českým pokladem. Autorem replik je jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků – Jiří Urban. Realizoval například šperky pro anglickou královnu Alžbětu II. K vidění tu budou do 29. května. Korunovační klenoty Na Slezskoostravském hradě. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku