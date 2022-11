Tipy na víkend: Vánoční městečko, noc divadel i králičí hop

V interiérech všech devíti chalup skanzenu v Přerově nad Labem uvidíte scény ze života našich předků. Připomínají starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů. K vidění jsou i nejrůznější betlémy. Zavítat sem můžete do 30. prosince.

Výstava vyřezávaných a ručně malovaných betlémů z let 1840 až 1940 je v Regionálním muzeu Mělníka doplněná o historické vánoční ozdoby a dekorace. Většina těchto dřevěných betlémů je postavena do prosklených skříněk. Větší část vystaveného souboru betlémových figurek pochází z podhůří Jeseníků a Orlických hor – z městečka Králíky a okolí, kde vznikaly jedny z nejkrásnějších českých betlémů. Zavítat sem můžete do 30. prosince.

*Dubí - Výstava představí vánoční ozdoby ze skleněných perliček rodinné firmy z Poniklé. Výroba se na Jablonecku a v Krkonoších udržuje už více než sto let. V současnosti jsou jedinými výrobci tohoto typu ozdob na světě. Křehkou krásu můžete obdivovat až do konce ledna v Domě porcelánu.

*Litomyšl - Do zámeckého sklepení se vrací prodejní výstava vánočních ozdob. Provoní ji jehličí, svařené víno a perníčky, a rozzáří stovky vánočních ozdob. Sály zaplní stromky, které se odějí ozdobami různých barev a tvarů a nechybí ani betlém. Každý víkend až do vánoc budou připraveny i dílny, kde si můžete vyrobit i vlastní ozdobu.

10. Ztracený Saudkův komiks na výstavě

Odevzdal jej do tiskárny, pak se po výjimečném komiksu Káji Saudka (†80) slehla zem na více než 50 let! Výtvarníkovi dědicové o něj osm let bojovali. 130 původních kreseb příběhu Muriel a andělé teď poprvé představují veřejnosti v Galerii Tančící dům v Praze až do března příštího roku. Více čtěte ZDE