Tipy na víkend: Strašidelné stezky, slavnost sv. Huberta i výstava panenek

Palác Lucerna v Praze bude od pátku do neděle patřit panenkám. Koná se tu 8. ročník výstavy Doll Prague 2023, která je mezinárodní událostí zaměřenou na profesionální umělecké panenky, loutky a medvídky. Sejde se více než 100 umělců a vystavovatelů z více než 20 zemí z celého světa.

Husí stehna, husí kaldoun, husí paštika, husí játra, pečená husa, uzená husa, husí burger, speciality z vepřového masa -tlačenka, jitrnice, ovar, prejt, klobásy, ale třeba i pečená selátka nebo uzené šunky, to všechno vám nabídnou v sobotu Vepřové a husí hody na Smíchovské náplavce v Praze .

Na výstavišti v Lysé nad Labem se od pátku do neděle koná 27. výstava automobilů, motocyklů. Součástí je i výstava amerických aut a veteránů, tuningshow a další program nejen pro motoristy.

*Staré Město – Kovozoo se po roce na jeden den opět promění ve strašidelnou zahradu. O strašidla, umělce a kostlivce tu nebude nouze, projít budete muset nejrůznějšími hrůzu budícími stanovišti a to od 15 do 21 hodin.

V Botanické zahradě v Teplicích do 26. listopadu probíhá výstava Mexiko! Barvy!Vůně! Chutě!, součástí je i výstava Día de los Muertos neboli Den mrtvých, který má v mexické kultuře tradici už od předkolumbovských let a je zapsaný i jako nehmotná památka UNESCO.

Hitem víkendového veletrhu Caravaning v Brně budou vestavby do automobilů.

Veletrh obytných vozů a karavanů Caravaning Brno zabere na výstavišti v Brně rekordních 20 tisíc metrů čtverečních výstavní plochy. Návštěvníci mohou očekávat tři pavilony věnované výhradně obytným vozům a cestování s nimi. Novinkou je hala G1 zaměřená na dobrodružnější cestování. Přinese i doprovodný program s přednáškami z Gruzie či Íránu. Souběžně s veletrhy cestovního ruchu Go a Regiontour sem můžete zavítat až do neděle.

Takřka po 10 letech je opět v Praze, v budově Národního muzea , na „hostování“ soška Věstonické venuše. Je součástí výstavy Nejstarší šperky a ozdoby těla, která vznikla ve spolupráci s Moravským zemským muzeem. Kromě Věstonické venuše nechybí ani artefakty staré až 30 tisíc let. Výstavu bude možné navštívit až do února. Více čtěte ZDE V rámci nové výstavy v Národním muzeu Nejstarší šperky a ozdoby těla je k vidění i Věstonická venuše Autor: Veronika Foltová

Výstava 100 let Svobdných zednářů v Česku se koná v Novoměstské radnici v Praze 2.

Veliká Lóže České republiky, sdružující 28 zednářských lóží z celé země, slaví 100. výročí svého založení. Samotní zednáři se rozhodli uspořádat výstavu a seznámit se svojí historií i současnou činností. Vidět ji můžete v Novoměstské radnici v Praze do 26. listopadu.

10. Telka slaví 70 let

V originální expozici České televize v Praze na Kavčích horách uvidíte tvorbu televize posledních 70 let. Projdete si scénami z oblíbené televizní show StarDance, z nezapomenutelných filmů Marie Poledňákové Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Zasoutěžíte si se Zázraky přírody, ve Videostopu. Namluvit můžete třeba i známé postavičky z Večerníčka. V expozici také uvidíte i originální loutky, scény a dekorace ze slavných seriálů a pohádek. Výstava je přístupná až do jara 2024.