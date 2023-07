Tipy na víkend: Setkání "amerik"! Folklor v ulicích i gulášfesty

Tanabata, neboli svátek hvězd, bambusů a splněných přání, můžete navštívit v sobotu od 11 do 17 hodin v parku Hanspaulka v Praze . Tanabata je velmi živý, barevný letní svátek, který patří mezi pět nejdůležitějších svátků starověkého japonského císařského dvoru a jejich oslavy se zachovaly dodnes. Připravena je výstava fotografií, workshopy, tanec nebo ochutnávka japonských specialit.

*Velká nad Veličkou – Horňácký jarmark nabízí do neděle desítky vystoupení, které připomínají atmosféru dob dávno minulých. K ochutnání budou regionální pochutiny a vyzkoušet si tu můžete i zručnost v tradičních řemeslech.

*Holašovice – od pátku do neděle můžete navštívit tuto malebnou vesničku, kde se koná lidový jarmark s ukázkami tradičních i netradičních řemesel z celé České republiky i ze zahraničí.

*Praha – Další ročník tradičního mezinárodního folklorního festivalu, který je největší lidovou taneční akcí ve střední Evropě se koná do soboty na několika místech metropole.

Bedekr Blesku na rok 2023 vás zavede nejen do zámeckých a hradních zahrad.

Nový cestovatelský bedekr Blesku vás pozve na mnoho výletů po českých a moravských zámeckých, hradních a dalších zajímavých zahradách. Nadchne vás jejich krása, poznáte mnohá tajemství a hlavně si je zamilujete. Součástí brožury, kterou koupíte v běžné prodejní síti za 99 korun, je i mnoho slevových kuponů. Vzhůru do zahrad!

*zámek Opočno – repliky korunovačních klenotů tu jsou k vidění do začátku října.

*hrad Kost - Vznešení rytíři v nablýskaných zbrojích, ržání koní, napětí, spousta legrace a pětimetrový drak. To vše uvidíte na Kosti.

*hrad Bezděz - Skupina historického šermu Tartus pod praporem Václava Berky z Dubé bude až do neděle předvádět ukázky dobových bojů a zbraní.

Vojenské ležení, vzrušující lučištnický turnaj, zábavný dětský program s bitvou, komentované ukázky bojového umění našich předků při dobývání pevnosti, používání obléhací techniky nebo v polní bitvě. To je jen zlomek programu 25. ročníku dobývání curie u Chrastavy .

*Valašské Meziříčí - Více než 30 druhů gulášů nabídne do soboty 20. ročník Gulášfestu. Guláše budou z několika druhů masa i bez. Akci oživí soutěže o největšího jedlíka a o nejlepší guláš nebo koncerty.

*Slaný - Přehlídka historických vozidel a projížďku po okolí v délce 40 kilometrů. Účastní se vozy s datem výroby do roku 1983.

8. Krčín v Třeboni

Jen na jednu noc a jeden den bývá každoročně proslulý rybníkář Jakub Krčín propuštěn z pekla a o to větší oslava to musí být. V pátek a v sobotu se tak v Třeboni budou dít věci. Program začíná v pátek ve 21.45 příchodem Krčína s čerty a jeho uvítání Petrem Vokem. Hlavní program startuje v sobotu v 9.45, kdy vyrazí průvod městem a program tu pokračuje až do večera.