Tipy na víkend: Půjdem spolu do betléma! Rozlévání rybí polévky i mše na nádraží

Sdílej: Stříbrný adventní víkend přinese teploty nad nulou - v sobotu až pět, v neděli dokonce až sedm stupňů. Není ale důvod sedět doma. Ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsme pro vás připravili několik tipů na výlety.

1. Vestibul hlavního nádraží v Praze se v sobotu už po jedenadvacáté rozezní od 13 do 14.30 hodin nejznámější skladbou českých Vánoc. Sbor bude dirigovat Lukáš Prchal a všichni zpěváci a umělci s vlastními nástroji jsou vítaní. Česká mše vánoční J. J. Ryby na Hlavním nádraží v Praze. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

2. Rybí polévka na náměstích Tradice rozdávání čerstvé rybí polévky se opět přesouvá přímo na Štědrý den. Na Staroměstském náměstí se začne v 11 hodin a připraveno je na dva tisíce porcí. Ochutnat polévku můžete ve stejný čas i na Kampě a od 14 hodin na Václavském náměstí. Více čtěte ZDE Rozlévání rybí polévky bude opět na Štědrý den na Staroměstském náměstí v Praze. Autor: Eva Fornálová

3. Betlémské světlo Cesta vánočního plamínku začíná v Betlémě (pochází z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny), odkud dorazí letecky do Rakouska. Místa, kde je Betlémské světlo k dispozici najdete ZDE Skauti přivezou betlémské světlo. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

4. Advent ve skanzenech *Přerov nad Labem - Velká vánoční výstava pod názvem „Lidové Vánoce v Polabí“ se koná v celém areálu skanzenu. V interiérech všech devíti chalup budou k vidění scény ze života našich předků, připomínající starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů. Zavítat sem můžete do konce roku. *Kouřim – Jaké obyčeje se na českém venkově udržovaly od začátku prosince, až do svátku Tří králů se dozvíte právě ve zdejším skanzenu. Každá z historických chalup je slavnostně nazdobená a věnovaná historii koledování, obyčejům atd. Dozvíte se i o tajemných obchůzkách maškar - Barborek, Ambrože a Lucek. Vše si prohlédnout můžete do 30. prosince. *Turnov - Muzeum Českého ráje na Dlaskově statku ukazuje do konce roku, jak probíhal život hospodáře. Poznat můžete obřady a obyčeje adventu, který měl být „postem těla a přípravou duše“ na blížící se svátek Narození Páně, ale také přástkám, obchůzce Barborek, pečení vánočního pečiva a přípravám štědrovečerní hostiny. *Hlinsko – ve skanzenu Betlém jsou připraveny svátečně vyzdobené roubenky ve stylu období od poloviny 19. století do 30. let 20. století. Dozvíte se, jak se dralo peří, na jaké dárky se mohly těšit děti nebo jaké pokrmy nesměly chybět na stole před 100 lety. Součástí výstavy jsou i betlémy lidových tvůrců ze sbírky muzea. Zavítat sem můžete do 7. ledna. *Rožnov pod Radhoštěm - Na druhý svátek vánoční je v kostele sv. Anny v areálu Dřevěného městečka připravena Svatoštěpánská koleda. Od 13 a 15 hodin zazní koledy v podání muzikantů a zpěváků Souboru lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic. Vánoce ve skanzenu v Přerově nad Labem. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

5. Betlém jen jednou za 100 let Jen jednou za 100 let se koná Jubilejní výstava betlémů. Výstava je poskládána z děl nejlepších současných betlémářů z celého Česka. Na výstavě v pražském Klementinu můžete vidět v premiéře velký a vyřezávaný mechanický Jubilejní betlém, který vytvořilo několik desítek výtvarníků právě pro tuto výstavu. V doprovodném programu se můžete podívat i na práci betlemáře.Více čtěte ZDE …a kam ještě za betlémy *Praha – Vánoční výstava v Betlémské kapli se letos zaměří především na sklo, uvidíte ale i předměty i z papíru, těsta, kov, textil, kůže, ovčí rouno, dřevo a další přírodniny. I tentokrát bude na výstavě pódium, které bude sloužit dětským souborům k předvádění vánočních her a zpěvu koled. Další tipy na betlémy v metropoli najdete ZDE *Praha - V Jindřišské věži uvidíte opět jedinečnou výstavu betlémů z Třeště, která je ojedinělou a celostátně významnou lokalitou betlémářství v ČR. *Mělník - Regionální muzeum pořádá oblíbenou tematickou výstavu, která představí unikátní vyřezávané a ručně malované betlémy z let 1840 až 1940. Větší část vystaveného souboru betlémových figurek pochází z podhůří Jeseníků a Orlických hor – z městečka Králíky a okolí, kde vznikaly jedny z nejkrásnějších českých betlémů. *Ostrov - Velká výstava betlémů ostrovských betlémářů, rozšířená o unikátní exponáty významných sběratelů. *Plzeň - Téměř čtvrt století nosí lidé figurky do Velkého plzeňského betlému. Nyní je vystavený v mázhauzu radnice na náměstí Republiky. Postaviček je už přes tisíc, betlém má certifikát o vytvoření českého rekordu jako ten s nejvíce autory, kteří ztvárnili sami sebe. Figurky jsou z trvanlivého materiálu, vysoké kolem 20 centimetrů a vždy představují toho, kdo je vytvořil. *Sušice - Pohyblivý betlém s kopiemi významných budov ve městě a okolí, a s ukázkou starých tradičních šumavských řemesel, je jedním z největších mechanických betlémů v České republice. Uvidíte ho v Muzeu Šumavy. *Zruč nad Sázavou – Tradiční obrázky Josefa Lady nejen s vánoční tématikou uvidíte do 8. prosince na výstavě ve Spolkovém domě. *Jindřichův Hradec - Největší lidový mechanický betlém na světě, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů, můžete obdivovat v Muzeu Jindřichohradecka. Velkolepý betlém vytvářel mistr Tomáš Krýza více než 60 let. Jesličky obsahují 1398 figurek lidí a zvířat, z nichž se 133 pohybuje. *České Budějovice – V Jihočeském muzeu je při příležitosti 110 let od narození celosvětově uznávaného malíře, grafika, ilustrátora, tvůrce prostorových knih a betlémů Vojtěcha Kubašty připravena výstava jeho děl včetně plastických betlémů i jeho nezapomenutelných ilustrací. *Litomyšl - Přijďte se podívat na betlémy ze všemožných materiálů – papír, keramika, šustí, sklo, na betlémy nejen z českých zemí, do krásného prostředí piaristického chrámu. *Svitavy - Unikátní betlém svitavských betlémářů je ohromující svou pohnutou historií i rozsahem patnácti metrů. Tvoří ho 692 figur a výpravných budov, 6 malovaných scenérií a 62 mechanik. *Brno - Mechanický vesnický betlém Karla Šebely z roku 1955 nebo historické mechanické hračky z 30. až 80. let minulého století si můžete prohlédnout na výstavě Mechanické Vánoce v Technickém muzeu v Brně (TMB). Ke zhlédnutí bude také mechanický model vánočního stromečku vyrobený Jaroslavem Melichem v roce 1925 nebo originální dřevěný betlém. Více čtěte ZDE *Brno – Mnoho betlémů včetně několika mechanických i největší české dioráma “Život Ježíše Krista” uvidíte v Letohrádku Mitrovských. *Uherský Brod - Muzeum Jana Amose Komenského zve na výstavu betlémů, retro Vánoc a pohyblivý Lego betlém. *Třebíč - Muzeum Vysočiny Třebíč připravilo v zámecké konírně tradiční vánoční výstavu betlémů. Nabídne pohled do současné betlemářské tvorby. *Loštice – V ateliéru Jaroslava Beneše můžete opět obdivovat betlém, na kterém autor pracuje již od roku 1994. Unikátní je tím, že zachycuje osobnosti z reálného života a každoročně někdo nový přibude. Více čtěte ZDE *Ostrava - Letošní výstavě na Slezskoostravském hradě dominuje betlém výtvarnice Terezy Komárkové. Ústřední svatou trojici, Marii, Josefa a Ježíška, doplní 365 dřevěných oveček. Unikátní je také betlém z roku 1934 či atypické krakovské betlémy. V Klementinu je k vidění Jubilejní výstava betlémů. Autor: Ivan D. Hladík

6. Vánoce na hradech a zámcích Mnohé hrady a zámky v soukromých i státních rukách nezavřely a nezazimovaly, ale připravily adventní program. Jde o vánočně vyzdobené komnaty, doprovodný hudební program, výstavy, pečení perníčků a podobné akce. Kam zajít na státní památky, se můžete podívat ZDE Mnohé hrady a zámky připravily adventní výzdobu a program. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

7. Bouráky Jamese Bonda Na Výstavišti v Praze Holešovicích je k vidění přes 75 originálních exponátů z bondovek. Kochat se tu můžete legendárními bouráky, ale i letadly, vrtulníky, mořskými i vesmírnými plavidly, kterými se proháněli agenti Jejího Veličenstva od Seana Conneryho až po Daniela Craiga. Zavítat sem můžete až do konce března příštího roku. Více se dočtete ZDE Na Výstavišti v pražských Holešovicích je k vidění výstava aut, letadel a dalších strojů, které měl ve "výbavě" agent 007 James Bond. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

8. Baroko v Čechách Období baroka nebylo pouze dobou temna, válek a morových ran. Byla to i éra, kdy vznikala úchvatná umělecká díla a přenádherné zámky, kostely, paláce nebo klášterní areály. V historické budově Národního muzea v Praze právě probíhá největší výstava letošního roku: Baroko v Bavorsku a v Čechách! Návštěvníci tak mají šanci si prohlédnout vzácné exponáty nejen z českých sbírek, ale i z Německa, Rakouska a Holandska. Výstava je rozdělena do šesti okruhů a potrvá do 8. května. Více čtěte ZDE Výstava Baroko v Bavorsku a v Čechách, 8. 12. 2023 – 8. 5. 2024 Autor: Národní muzeum

9. Retro Vánoce Vzpomínky na 70. a 80. léta v Československu si můžete oživit při prohlídce 12 000 vystavených unikátních předmětů. Vzpomenete si na tehdejší design i běžný život, ukázky módy, bydlení, stravování či trávení volného času s přicházejícím adventem doplnila vánoční dekorace. Muzeum je otevřeno do 14. ledna v prostorách OD Kotva v Praze 1, pak se stěhuje do nových prostor. Retro Vánoce v OD Kotva. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

10. Vánoční světýlka Žluté lázně v Praze se znovu rozzářily a proměnily se v pohádkový světelný park s více než 400 tisíci světýlky. Světýlka dohromady tvoří celkem 170 světelných objektů, včetně devítimetrové repliky Petřínské rozhledny. Letos se návštěvníci kromě úchvatné podívané mohou těšit také na bohatý doprovodný program v podobě dětských akcí a kreativních dílen, ale také na světelný vor. Více čtěte ZDE délka: 00:49.51 Video Video se připravuje ... Světelný park ve Žlutých lázních stojí za návštěvu Věra Exnerová

11. Vánoční jurta Botanická zahrada v pražské Troji připravila výjimečný předvánoční program ve venkovním areálu. Uvidíte tu betlémský příběh, který ožívá pod širým nebem, a který vás zavede do betlémské jurty. Uvnitř se můžete těšit na sváteční atmosféru i horký čaj. Až do 7. ledna tu jsou připraveny jsou i adventní dílny. Více čtěte ZDE Betlémská jurta v Botanické zahradě hl. m. Prahy, 1. 12. 2023 Autor: Anastazie Podhůrská

12. Pohádkový svět V pražských Letňanech můžete navštívit největší evropský světelný zábavní park Winter Wonderland. Projdete do zářivého světa pohádek a fantazie. Venkovní expozice je plná světelných instalací, interaktivních atrakcí a zábavy. Setkáte se tu s Popelkou, Šípkovou Růženkou, Kráskou a Zvířetem. Projdete se podmořským bludištěm, zahrajete si na ohromný světelný klavír nebo si zatančíte s tučňáky. Pohádky plné světel v Praze Letňanech. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

13. Ice Magic V Riegrových sadech v Praze si můžete v speciálním stanu, kde teplota nesmí být vyšší než minus 9 stupňů, prohlédnout výstavu ledových soch s názvem Ice Magic. K vidění na 70 soch, které návštěvníky provedou hned 9 pohádkovými tématy. Na ledových sochách pracovali umělečtí řezbáři z Čech i zahraničí. K vidění tu bude až do půlky dubna. Více čtěte ZDE V Riegrových sadech je k vidění výstava ledových soch na motivy oblíbených animovaných pohádek Autor: Blesk:Martin Hykl

14. Obrázky dětství Chvalský zámek v Praze 9 ukazuje jedinečnou výstavu Helena Zmatlíková dětem. Uplynulo totiž 100 let od narození nejznámější české ilustrátorky dětské literatury 20. století. Výstava prezentuje průřez její celoživotní tvorbou a představí více než 100 exemplářů. Ve sklepení zámku čeká také interaktivní herna Děti z Bullerbynu, kino s Večerníčkem i tvůrčí ateliér. Expozici můžete navštívit do května příštího roku. Více čtěte ZDE První knižní ilustrace Heleně Zmatlíkové vyšly roku 1944. Autor: Karel Kopáč

15. Příběh stromečku Zámek Loučeň se opět zahalí do vánoční atmosféry. Výstava vyladěná do posledního detailu již tradičně nabídne více než dvacítku stromečků, každý se svým unikátním příběhem. Letos má prohlídka podtitul Abeceda Vánoc. Příběh tak začíná od biblického Adama. V každé zámecké komnatě čeká další písmenko a vyprávění. Od první adventní soboty můžete na nádvoří zámku obdivovat také největší adventní věnec v Česku a každý den je v 17 hodin světelně-hudební show. Akce je naplánovaná do 21. ledna. Vánoční Loučeň Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

16. S hračkou kolem světa Městské muzeum a galerie v Hlinsku na Chrudimsku připravilo výstavu z unikátní soukromé sbírky dřevěných hraček, které pocházejí z Evropy, Asie, Ameriky, Afriky a Austrálie. Děti si s nimi hrály v 19. a 20. století. K vidění budou do 17. března příštího roku. V muzeu v Hlinsku uvidíte sbírku dřevěných hraček. Autor: profimedia.cz

17. Ježíškova cesta Na dva různě dlouhé okruhy (zhruba 6 a 13 km) se můžete vydat na Ježíškovu cestu na Božím Daru. Na trasách jsou připraveny různé úkoly, které děti zapisují či zakreslují do kartičky, kterou si předem vyzvedly v Infocentru. Tam také po odevzdání vyplněné kartičky dostanou malé dárky. Ježíškova cesta na Božím Daru. Autor: profimedia.cz

18. Ve službě - z historie četnictva V Celnici na zahradě brněnské Löw-Beerovy vily ožily příběhy skutečných prvorepublikových četníků. Na výstavě Ve službě – z historie četnictva a jihomoravské policie můžete porovnat jejich reálné osudy, radosti a patálie s příběhy proslulé Arazímovy pátračky z televizních Četnických humoresek a odhalit řadu zajímavostí. Více čtěte ZDE Poutací řetízky prvních strážníků. Autor: Blesk:Jiří Nováček

19. Megabrouci v Brně Včela medonosná, komár pisklavý, mravenec lesní a další hmyz zvětšený do až pětimetrové délky a třeba i tunové váhy jsou k vidění na výstavě Megabrouci v pavilonu H brněnského výstaviště. Výstavu, která trvá do konce ledna příštího roku, doplňuje audiobox s realistickými zvuky brouků, vitríny s reálnými exponáty a zvětšené fotografie dvaceti bezobratlých, kteří žijí na Pálavě. Více čtěte ZDE Autor výstavy, sochař a malíř Michal Olšiak (45) u „drahokamové“ mouchy bzučivky zlaté. Autor: Zdeněk Matyáš