Tipy na víkend: Noc vědců! Megabrouci, Velká pardubická i festivaly jídla

Sdílej: Na druhý říjnový víkend si připravte lehké bundy, tu a tam sluníčko zakryjí mraky, ale bude krásných 20 stupňů. Ideální počasí na výlet, proto neseďte doma. Ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsme pro vás připravili několik tipů na výlety.

1. Noc vědců Noc vědců oživuje v jeden večer – v pátek - stovky vědeckých budov, do kterých se běžný smrtelník nedostane. Uvidíte laboratoře, nejrůznější experimenty, vědecká pracoviště, mnoho si toho můžete vyzkoušet. Kam zajít, najdete ZDE Noc vědců. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

2. Designblok V Praze se koná 25. ročník přehlídky designu a módy Designblok. Probíhá ve Veletržním paláci, Uměleckoprůmyslovém muzeu, v areálu Pražského hradu i na mnoha dalších místech - v obchodech či showroomech. Designblok je přehlídkou současného českého a mezinárodního designu, módy a šperků a potrvá do neděle, dvě výstavy na Pražském hradě až do 15. října. Více čtěte ZDE Mezinárodní festival Designblok. Autor: Designblok

3. Břevnovské posvícení Břevnovské posvícení u Břevnovského kláštera v Praze nabízí od pátku do neděle opět tradiční pouťové atrakce, jarmark, stánky s dobrotami, staročeskou vesničku různých řemesel a farmářů a další zábavu. Program na pódiu začíná v sobotu i v neděli po obědě. Břevnovské posvícení. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

4. Dny otevřených dveří * Reprezentační prostory Lichtenštejnského paláce na pražské Kampě se v sobotu otevřou veřejnosti. Komentované prohlídky každých 15 minut budou probíhat od 9 do 16 hodin. Návštěvníci se podívají do reprezentačních prostor sloužících nyní k pořádání důležitých protokolárních akcí či konferencí. * Prohlídky letos zrekonstruované zahrady Strakovy akademie v Praze můžete využít v sobotu od 10 do 18 hodin. Poslední příležitost pak bude letos v sobotu 14. října. Prohlídky letos zrekonstruované zahrady Strakovy akademie v Praze můžete využít v sobotu. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

5. Velká pardubická Velká pardubická je společenská a sportovní událost s nejdelší tradicí u nás. Koně musí překonat celkem 31 překážek, z nichž nejznámější je Taxisův příkop – jeden z nejtěžších skoků na světě. V neděli se v Pardubicích do startovacích boxů postaví 18 koní, což je o tři více než loni. Vítěz v dostihu na 6900 metrů dostane pět milionů korun. Velká pardubická se jede v neděli. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

6. Zemědělec v Lysé Oblíbené zahradnické trhy s nabídkou všeho, co potřebuje zahrádkář a bohatý doprovodný program včetně celostátní výstavy hospodářských zvířat se koná do neděle na výstavišti v Lysé nad Labem. Jde o podzimní část hojně navštěvované výstavy Zemědělec. Výstava Zemědělec v Lysé nad Labem. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

7. Koně na Kačině V sobotu můžete v parku zámku Kačina zažít slavnosti věnované koním. Představí se tu různá plemena, včetně starokladrubských koní a koní Kinských. K vidění budou ukázky práce v zápřahu a tahu i přehlídky jezdeckého umění. Vyvrcholením bude Hubertova jízda zámeckým parkem, Program je připraven od 10 od 17 hodin. Koně na Kačině. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

8. Dopravní nostalgie *Praha - Muzeum dopravy ve Strašicích otevírá letos naposledy své brány na celý víkend. V muzeu uvidíte více než 30 vozidel od tramvají přes trolejbusy a autobusy až po historické automobily. *Hradec Králové – Od 9 do 15 hodin můžete v sobotu navštívit zázemí dopravního podniku, který slaví 95. výročí založení městské hromadné dopravy. Uvidíte vozovnu i historické a moderní vozy. Lákavou součástí programu bude vyhlídková jízda po městě. * Dolní Lipka – v sobotu se sem sjede několik historických parních lokomotiv na oslavy 150 let od zahájení provozu na Moravské pohraniční dráze. Fanoušci železniční nostalgie se mohou těšit na parní jízdy z Pardubic, Hradce Králové, České Třebové nebo Olomouce. Dny otevřených dveří v dopravních depech a muzeí. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

9. Svatohubertské slavnosti Zkoušky a ukázky loveckých psů, hra na lesní roh, slavnostní Svatohubertská mše v kostele Nejsvětější Trojice, tematická výstava a stánky s mysliveckými potřebami. To jsou Svatohubertské slavnosti na Hospitálu Kuks, které se konají v sobotu. Svatohubertské slavnosti na Kuksu. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

10. DeskOFFky 2023 Stovky stolních a deskových her, turnaj a miniturnaje o ceny, dětský koutek nebo i dílničky, kde si v rámci festivalu DeskOFFky můžete vyrobit i hru nebo alespoň třeba figurky. Takový je program od pátku do neděle v hotelu Cascade v Mostě. DeskOFFky 2023 v Mostě. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

11. Festivaly jídla *Praha – Pořádně pálit to bude v sobotu na holešovickém Výstavišti. Koná se tu od 10 hodin Chilli Fest společně s festivalem asijských specialit. *Borovany - Gastronomicko – kulturní akce Hody s plody podzimu se koná v sobotu od 10 hodin v areálu kláštera Borovany. Je připraven bohatý kulturní program, tvořivé dílny pro děti, včelí hrátky a jarmark, celé odpoledne koštování, moštování, pečení v peci i otevřené vinné sklepy. *Kolín – Na Karlově náměstí můžete v sobotu od 10 hodin ochutnávat moderní i nemoderní gastronomii a zažít, co je to street food. Těšit se můžete na mix chutí světových kuchyní ale i té české, k ochutnání boudou vína či piva z malých pivovarů. *Plzeň – Tradiční Pilsner Fest v areálu pivovaru se koná v pátek a sobotu za doprovodu mnohých českých kapel i vystoupení buskerů. *Valtice - Slavnost vína a burčáku se tu na dvou pódiích, kde bude živá hudba, a jarmareční stánky po celém městě koná v pátek a v sobotu. *Hustopeče – Burčákové slavnosti zaplní město až do neděle. V sobotu projde 13:45 se městem historický průvod, těšit se můžete na živé kapely, spoustu stánků s dobrotami a samozřejmě burčákem. *Olomouc – Festivalová burgerová sezona se zakončí od pátku do neděle v Galerii Šantovka, kam se sjedou nejlepší burgermakeři z celého Česka. *Ostrava - Hodokvas na Slezskoostravském hradě bude v sobotu opět plný jídla, pití i zábavy. Po celý den se bude konat bohatý doprovodný program – vystoupení kapel, divadelní představení, soutěže a hry pro děti. Těšit se můžete také na ukázky řemesel i tvůrčí dílničky. Burčákové slavnosti v Hustopečích. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

12. Den uniforem Přehlídka práce a vybavení armády, policie, hasičů, celníků či klubů vojenské historie. Letošní ročník Dnů uniformovaných sborů se kromě moderních dějin zaměří i na ty starší. Ohlédnutí do historie souvisí s letošním 760. výročím města Kroměříže. Rytířský turnaj bude připomenutím středověku a doby Bruna ze Schauenburku a do období raného novověku zavede příchozí návštěva žoldnéřského tábora a vojenské šarvátky z třicetileté války. Den uniforem v Kroměříži. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

13. Sladká Olima To nejlepší, co v nich je, předvedou na festivalu Olima v Olomouci kuchaři a cukráři. K podzimní výstavě Flora Olomouc – Hortikomplex 2023 neodmyslitelně patří také festival gastronomie, soutěž ovocných destilátů či Moravský cukrářský šampionát. Festival plný dobrot se koná až do neděle. Gastronomický veletrk Olima v Olomouci. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

14. Věstonická venuše Takřka po 10 letech je opět v Praze, v budově Národního muzea, na „hostování“ soška Věstonické venuše. Je součástí výstavy Nejstarší šperky a ozdoby těla, která vznikla ve spolupráci s Moravským zemským muzeem. Kromě Věstonické venuše nechybí ani artefakty staré až 30 tisíc let. Výstavu bude možné navštívit až do února. Více čtěte ZDE V rámci nové výstavy v Národním muzeu Nejstarší šperky a ozdoby těla je k vidění i Věstonická venuše Autor: Veronika Foltová

15. Svět Harryho Pottera Harry Potter, Hermiona, Ron a další hrdinové se z filmů a knih J. K. Rowlingové přestěhovali do Prahy. V nákupním centru Westfield Chodov se můžete projít Zapovězeným lesem plným tajemných tvorů, navštívit hodinu lektvarů, Hagridovu chatrč a řadu dalších míst a nechybí nástupiště 9 ¾, odkud vyráží bradavický expres do světa plného fantazie. Interaktivní expozice je tu do 22. října. Více najdete ZDE Očarovaný létající Ford Anglia Arthura Weasleyho hrál důležitou roli ve filmu Harry Potter a Tajemná komnata. Vyzkoušet si teď můžete i vy. Autor: Blesk – Jiří Koťátko

16. 100 lez zednářů Veliká Lóže České republiky, sdružující 28 zednářských lóží z celé země, slaví 100. výročí svého založení. Samotní zednáři se rozhodli uspořádat výstavu a seznámit se svojí historií i současnou činností. Vidět ji můžete v Novoměstské radnici v Praze do 26. listopadu. Výstava 100 let Svobdných zednářů v Česku se koná v Novoměstské radnici v Praze 2. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

17. Telka slaví 70 let V originální expozici České televize v Praze na Kavčích horách uvidíte tvorbu televize posledních 70 let. Projdete si scénami z oblíbené televizní show StarDance, z nezapomenutelných filmů Marie Poledňákové Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Zasoutěžíte si se Zázraky přírody, ve Videostopu. Namluvit můžete třeba i známé postavičky z Večerníčka. V expozici také uvidíte i originální loutky, scény a dekorace ze slavných seriálů a pohádek. Výstava je přístupná až do jara 2024. Výstava k 70. výročí vysílání České televize. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

18. Rychlé šípy na výstavě Výstava, která vzniká přímo pro prostory Chvalského zámku v Praze a jeho tajemného sklepení, představí fenomén české komiksové tvorby a ilustrace Rychlé šípy Jaroslava Foglara. Zahrát si tu můžete i detektivní hra na motivy Záhady hlavolamu. Zavede vás na běžně nepřístupná místa Chvalského zámku a provede vás jedním z největších dobrodružství Rychlých šípů. Zavítat sem můžete do 5. listopadu. Výstava věnovaná Rychlým šípům ve Chvalském zámku. Autor: David Zima

19. Legiovlak opět na trati Legiovlak, projekt Československé obce legionářské, se skládá z 14 zrekonstruovaných vagonů, ve kterých je představen představí život a boj legionářů na Transsibiřské magistrále během první světové války. Zastávky, které má naplánované v tomto roce, najdete ZDE Legiovlak opět vyjíždí Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

20. Stokilometrová Hřebenovka Turistům se otevřela Hřebenovka, sto kilometrů dlouhá trasa, která vede oblastí plnou skalních měst, stěn a výhledů v Českém Švýcarsku. Začíná na úpatí Krušných hor a končí s prvními kopci Lužických hor. Navazuje na cesty staré, další jsou nově vytyčené. Zvolena je tak, aby propojila co nejvíce pozoruhodných míst. Po cestě si lidé užijí výhledy na Labský kaňon, projdou se i přes Malou Pravčickou bránu nebo skalní hrad Šaunštejn. Součástí trasy je například Kyjovské údolí a nejstarší naučná stezka v ČR zvaná Köglerova. Nově značená Hřebenovka Českým Švýcarskem. Autor: ČTK / Hájek Ondřej

21. Fichtl, pinďour i kozí dech Fichtl, pincek, píst, pinďour, kozí dech, ale především pionýr! Málokterý dopravní prostředek si vysloužil tolik přezdívek jako motocyklová legenda Jawa 50. Její zlatou éru připomíná výstava ve Vysokém Mýtě. Sériová výroba proslulého stroje byla spuštěna v roce 1955 montáží Jawou 50 typu 550 v Povážské Bystrici. Posledním vyráběným modelem Jawy 50 byl typ 23 zvaný Mustang, který se montoval v letech 1968 až 1982. Výstava probíhá do 22. října. Výstava věnovaná Jawě 50 ve Vysokém Mýtě. Autor: Blesk:Jitka Pecharová

22. Megabrouci v Brně Včela medonosná, komár pisklavý, mravenec lesní a další hmyz zvětšený do až pětimetrové délky a třeba i tunové váhy jsou k vidění na výstavě Megabrouci v pavilonu H brněnského výstaviště. Výstavu, která trvá do konce ledna příštího roku, doplňuje audiobox s realistickými zvuky brouků, vitríny s reálnými exponáty a zvětšené fotografie dvaceti bezobratlých, kteří žijí na Pálavě. Výstava modelů brouků v nadživotní velikosti Megabrouci na výstavišti v Brně. Autor: ČTK / Šálek Václav

23. Čerti v letohrádku Výstavu pro odvážné připravil Letohrádek Mitrovských v Brně. Láká na čerty různého vzezření a velikosti. Návštěvníci uvidí podoby čertů v průběhu staletí, zjistí co se děje s hříšnými dušemi v pekle a jaká je naděje na vykoupení. Scházet nebude peklo s dušemi zatracenců. Výstava je přístupná od soboty do 5. prosince. Čerty uvidíte v Letohrádku Mitorvských v Brně. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

24. Arena veteránů Nablýskané automobily a motocykly československé výroby, zejména Tatra, Praga, Aero, Škoda, Jawa a Walter vás nadchnou ve Veteran Areně v Olomouci. K vidění jsou tu například i předválečné a poválečné anglické sportovní a závodní vozy. Mezi exponáty muzea ale patří i Pragovka Jana Masaryka, Tatra Hugo Hasse a letošní chlouba, automobil Vlasty Buriana ve stylu artdeco, na jehož vzniku se sám podílel. Nablýskané automobily a motocykly československé výroby vás nadchnou ve Veteran Areně v Olomouci. Autor: veteranarena.cz

25. Hrůzostrašná výstava V Městském muzeu v Krnově ožívají hrůzostrašné městské legendy. Seznámíte se tu s životy mnoha historických osob, které prosluly svou krutostí jako je například hraběnka Alžběta Báthory, nebo baronka Anna Rosina Listiusová, či vojevůdce Roman Fjodorovič Ungern von Sternberg, ale i s nadpřirozenými bytostmi, ve které lidé v minulosti věřili a bránili se nejrůznějšími způsoby jejich zlu. Krvelačnou výstavu můžete navštívit do 5. listopadu. Více čtěte ZDE Dříve se lidé nejvíce báli upírů, kteří většinou měli pocházet ze šlechtických kruhů. Autor: Blesk:Jana Gartnerová