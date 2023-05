Tipy na víkend: Draci na Vltavě! Den lesa, pískoviště v Písku i sláva v lázních

Sdílej: Víkend bude zatažený, občas sprchne, teploty se mají pohybovat kolem 20 stupňů. Není důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsme pro vás připravili několik tipů na výlety.

1. Den otevřených lesů Akce, která probíhá na zhruba 40 místech napříč Českem, připomíná, že každý kus lesa někomu patří a někdo v něm žije a je nutné se podle toho v lese chovat. Program akce se bude na jednotlivých místech lišit – od komentované procházky s lesníkem až po větší akci s doprovodným programem a občerstvením. Na řadě majetků jsou pro děti připraveny poznávací stezky s lesnickou i mysliveckou tématikou. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky práce s lesní technikou i koňmi, výcvik dravců. Kam zajít najdete ZDE Den lesa. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

2. Draci na Vltavě Pražský festival dračích lodí se koná tento víkend ve Žlutých lázních v Podolí. Bude se na co dívat! Přihlášeno je 107 posádek ze šesti zemí v 11 kategoriích na tratích 200m , 1 km nebo 2 km. Prague Dragon Boat Festival je nejstarším závodem svého druhu na našem území. Do akce se každoročně zapojují sportovní, amatérské i firemní posádky na standardních i malých lodích. Dračí lodě v Praze na Vltavě. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

3. Svět knihy Výstaviště v pražských Holešovicích patří až do neděle mezinárodnímu knižnímu veletrhu a literární festivalu Svět knihy. Letos má téma Autoři bez hranic. Setkat se tu můžete s českými i zahraničními autory, připravena jsou diskusní fóra, autorská čtení a další program. Svět knihy v Praze. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

4. Motýli ve skleníku Další ročník oblíbené výstavy v Botanické zahradě v pražské Troji potrvá do 21. května. Do Prahy opět postupně doputuje na 5500 kukel z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou a z nich se ve skleníku Fata Morgana vylíhnou krasavci několika desítek druhů. Letošní výstava má podtitul "Motýli, kouzlo proměny". Motýli, kouzlo proměny v pražské Botanické zahradě v Troji. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

5. Sraz flašinetářů První ročník flašinetářů se koná v neděli v Nymburce. Sjede se zhruba 10 hráčů a budu mezi nimi i dva historické flašinety z roku 1880. Odpoledne je připraven koncert v Kapli sv. Jana Nepomuckého lidem představí flašinety v netradičním spojení s klasickou hudbou a zpěvem. Flašinetáři pak zahrají také na ulici. Flašinetáři mají dostaveníčko v Nymburce. Autor: Jiří Marek

6. Pošli kačku Zábavné odpoledne pro děti spojené s recesistickým závodem žlutých kačenek na říčce Vrchlici se koná v sobotu od 145 do 16 hodin v Kutné Hoře. Akce je zamřená na pomoc dětem se zdravotním znevýhodněním. Pošli kačku v Kutné Hoře. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

7. Pískoviště v Písku Sochy z písku v Písku, spousta zábavy, koncertů a pouličních divadel, to je festival, který si můžete užít od pátku do neděl. Připravena je program pro rodiny s dětmi kolem řeky Otavy, tradičně uvidíte, jak vznikají obří pískové sochy pod rukama sochařů. Ty tu budou k vidění až do podzimu. Nachytána je také řada novinek. Pískoviště v Písku. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

8. Karel IV. slaví narozeniny Na hradě Velhartice se koná o víkendu velká sláva. Císař Karel IV. tu oslaví své 53. narozeniny. V9tat ho bude jeho věrný druh Bušek z Velhartic a připravil mu pořádnou středověkou veselici – souboje na koních, šermíře, tanečnice a mnoho dalšího. Slavnost na hradě Velhartice. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

9. Nábřeží řemeslníků Na břeh Labe do Hradce Králové přijede v sobotu na 100 výrobců a řemeslníků z celé České republiky, aby předvedli svoji šikovnost a nabídli návštěvníkům originální výrobky. Rodiče i děti mají možnost řemesla nejen zhlédnout, ale i vyzkoušet. Stánky a dílny tvůrci rozloží od Pražského mostu až po jez Hučák. Nábřeží řemeslníků v Hradci Králové. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

10. Lázně zahajují sezonu *Poděbrady - Otevření lázeňské sezóny s ranní bohoslužbou, slavnostním průvodem spojeným s trubači, žehnáním pramenům a kolonádními koncerty i programem pro děti se tu koná celý víkend. *Mariánské Lázně - Víkendové oslavy zahrnují svěcení pramenů, slavnostní průvod, koncert Západočeského symfonického orchestru, mši a bohatý doprovodný program. Hlavním dějištěm akce se stane opět mariánskolázeňská kolonáda a její blízké okolí. *Luhačovice - Festival Otevírání pramenů zahájí lázeňskou sezonu dvoudenní víkendovou oslavou. Program je již tradičně postaven na nedělním svěcení pramenů, ostatní dny jarmarkem, přehlídkou automobilových veteránů, koncerty, divadelními představeními. Po Lázeňském náměstí se budou projíždět cyklisté na historických bicyklech. V sobotu a v neděli nebude chybět jarmark v ulici Dr. Veselého. *Darkov – Lázně Darkov v Karviné zahájí v sobotu 156. lázeňskou sezonu kulturně-společenskou akcí Otevírání pramenů. Připravena jsou hudební či taneční vystoupení, doprovodný program i atrakce pro děti. Zahájení sezony v Lázních Luhačovice. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

11. Hrnčířská sobota V sobotu od 9 do 16 hodin se koná na Veselém Kopci tradiční Hrnčířská sobota. Při práci můžete sledovat několik desítek vybraných hrnčířů a keramiků z celé republiky. Zastoupeny budou nejrůznější typy výrobků z hrnčířské hlíny: hrnčina, kamenina, bělnina, zhotovené modelováním, točením na kruhu či pomocí forem. V dílničkách si pak budete moci hrnčířské umění sami vyzkoušet. Hrnčířská sobota na Veselém kopci. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

12. Světový pohár horských kol Světový pohár horských kol v olympijské disciplíně Cross country a Short Track kategorií muži a ženy Elite a muži a ženy do 23 let se jede od pátku do neděle v Novém Městě na Moravě. Tento závod je nejvýznamnější cyklistickou událostí na území ČR. Závodu se účastní závodníci z přibližně 45 států světa, takže určitě bude na co koukat. Mistrovskví horských kol v Novém Městě na Moravě. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

13. Otevřené domy v Brně Šestý ročník festivalu Open House Brno nabídne o víkendu nejširší veřejnosti prohlídky architektonicky cenných a zajímavých nepřístupných míst v jihomoravské metropoli. V nabídce je 110 objektů, na některé je třeba rezervace. Více čtěte ZDE Festival Open House otevře v Brně mnohé běžně nepřístupné památky. Autor: openhousebrno.cz

14. Slavnosti Mikulova Třídenní oslavy města Mikulova nabídnou zábavu pro celé rodiny s dětmi. V průběhu tří dnů zažijí návštěvníci hudbu, divadlo i různé soutěže na několik místech města. Součástí programu je vždy po celý víkend jarmark na náměstí. Slavnosti města Mikulova. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

15. Hanácký den Celodenní sobotní program je připraven na náměstí v Kroměříži, kde vystoupí řada dětských, ženských i mužských folklorních souborů. Prezentovat se budou kroje, zvyky a regionální gastronomie. Hanácké dny v Kroměříži. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

16. Zelený Raoul na výstavě Měla to být jednorázovka na tři měsíce, maximálně na rok. Nakonec se Zelený Raoul zabydlel v časopisu Reflex na téměř 28 let. I u příležitosti jubilea jeho autora Štěpána Mareše (50) teď celou jeho éru a další díla představuje výstava v pražském Tančícím domě. Více čtěte ZDE Se Zeleným Raoulem prožil Štěpán Mareš neuvěřitelných 28 let. Autor: Jakub Poláček, Galerie Tančící dům

17. Mistři renesance Na 40 skvostů z 12 světových galerií, mezi nimiž nechybí Mona Lisa nebo Michelangelova socha Davida, je k vidění v Galerii Mánes v Praze. Koná se tu úchvatná výstava Mistři renesance, která až do konce května představí dokonalé kopie legendárních umělců v reálné velikosti a detailním provedení. Více čtěte ZDE délka: 01:52.17 Video Video se připravuje ... Unikátní výstava začíná! Mona Lisa, Venuše i David u Vltavy: Mistři renesance se sešli v Mánesu... Blesk – Ivan D. Hladík

18. Kouzelný svět na zámku Imaginárium Matěje Formana a jeho přátel ve Chvalském zámku u Prahy představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Výstava do 21. června přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Imaginárium ve Chvalském zámku u Prahy. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

19. Legiovlak opět na trati Legiovlak, projekt Československé obce legionářské, se skládá z 14 zrekonstruovaných vagonů, ve kterých je představen představí život a boj legionářů na Transsibiřské magistrále během první světové války. Zastávky, které má naplánované v tomto roce, najdete ZDE Legiovlak opět vyjíždí Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

20. Stokilometrová Hřebenovka Turistům se otevřela Hřebenovka, sto kilometrů dlouhá trasa, která vede oblastí plnou skalních měst, stěn a výhledů v Českém Švýcarsku. Začíná na úpatí Krušných hor a končí s prvními kopci Lužických hor. Navazuje na cesty staré, další jsou nově vytyčené. Zvolena je tak, aby propojila co nejvíce pozoruhodných míst. Po cestě si lidé užijí výhledy na Labský kaňon, projdou se i přes Malou Pravčickou bránu nebo skalní hrad Šaunštejn. Součástí trasy je například Kyjovské údolí a nejstarší naučná stezka v ČR zvaná Köglerova. Nově značená Hřebenovka Českým Švýcarskem. Autor: ČTK / Hájek Ondřej

21. Svět kostiček Oblíbená výstava nejrůznějších exponátů vyrobených z kostiček lega bude k vidění až do konce srpna na Zámku Slavkov – Austerlitz u Brna. Součástí bude i dílnička, kde si malí i velcí mohou sestrojit svoje modely. Výstava kostiček ve Slavkově u Brna. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku