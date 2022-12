Ztratili jste před Vánoci práci? Expertka radí, jak vše zvládnout! A komu hrozí vyhoření?

Ze statistik dlouhodobě vyplývá, že se třetina Čechů cítí být permanentně ve stresu. V 67 % případů za to může právě zaměstnání. Každý desátý Čech přiznal, že v práci zažívá tento stav velmi často, případně ho stresuje, že o práci přijde.

Někteří svou prací žijí a považují ji za své poslání. Jiní ze svého zaměstnání sice nijak zvlášť nadšení nejsou, mají ale rádi své kolegy a jsou rádi, že práci mají. Ať už svou práci milujete, nebo ji spíše trpíte, asi se shodneme na tom, že i když si to neradi přiznáváme, peníze jsou zvlášť v dnešní době dost potřeba.

Velký problém může nastat, když o zaměstnání přijdete krátce před Vánocemi. To naruší sváteční pohodu celé rodině. Můžete dělat všechno úplně správně a stejně nakonec o svou současnou pozici přijdete. Důvodem je třeba reorganizace ve firmě nebo v poslední době se propouští i kvůli úsporám nebo dokonce uzavření podniku z důvodu drahých energií.

Jak se psychicky se ztrátou zaměstnání vyrovnat? Není to jednoduché Právě jste zjistili, že jste přišli o práci. O práci, kterou děláte už několik let, a vlastně si už ani neuměli představit, že byste někdy dělali něco jiného. Jenže člověk míní, život mění. A nebude to vůbec jednoduché období, protože vás čeká mnoho praktických a existenčních starostí. Musíte na úřad práce, musíte si zjistit, na jaké dávky a podporu máte nárok. Přemýšlíte, co teď asi budete dělat. Někdo se může dočasně opřít o příjem partnera, jiný musí rychle sehnat alespoň nějakou brigádu.

Bláznivý kolotoč

Co vás bezprostředně po vyhazovu čeká? Absolvujete kolotoč pohovorů, prohlížení inzerátů, obepisování potenciálních zaměstnavatelů. Velmi důležité je připravit si i kvalitní životopis, který vám může u pohovorů s potencionálním zaměstnavatelem hodně pomoci.

Šok, popření, deprese

Když se na ztrátu zaměstnání podíváte z pohledu psychologie, ukazuje se, že lidé často procházejí podobnými stadii a pocity jako při truchlení. Protože přijít o práci je také ztráta. Předpokládaná duševní stadia jsou:

ŠOK

Zejména u vyhazovů, které přišly ze dne na den, člověk nejprve bojuje s vlastním šokem. Všechno se zdálo být v pořádku, práci jste dělali jako obvykle a najednou taková rána.

POPŘENÍ

Někteří jen nevěřícně kroutí hlavou. Mají jen jedinou myšlenku: To přece nemůže být pravda?! Museli to splést, možná chtěli vyhodit někoho jiného, ne mě.

VZTEK

Fáze vzteku je typická, hlavně když máte pocit nespravedlnosti. Mnoho jiných lidí by si zasloužilo vyhazov spíše než vy. Hněv je typický také při hromadném propouštění zaměstnanců.

SMLOUVÁNÍ

Někdy se nechcete jen tak vzdát. Objevuje se tak snaha o smlouvání, prodloužení výpovědní lhůty, nebo prosby o druhou šanci a napravení chyby.

DEPRESE

Je to oficiální. Jste bez práce. Sedíte doma a přemítáte, jak se to všechno mohlo stát. Všechno se změnilo. Co teď budete dělat? Jste bez energie, smutní a demotivovaní. Ztráta práce se často pojí právě s depresí.

SMÍŘENÍ

Pak jednoho dne vstanete a cítíte se trochu jinak. Cítíte úlevu. Smířili jste se s tím, že jste o svou práci přišli a jste připravení začít znovu.