Bulhaři nabízí pomoc s vyšetřováním výbuchu ve Vrběticích. Munice patřila jejich obchodníkovi

Bulharsko vyjádřilo „plnou solidaritu“ s Českou republikou v souvislosti s výbuchy muničního skladu ve Vrběticích, z nichž Praha obvinila ruské tajné služby. Českým úřadům nabídlo také pomoc s vyšetřováním. Po pondělním setkání s českým velvyslancem v Sofii Lukášem Kauckým to uvedla končící šéfka bulharské diplomacie Ekaterina Zacharievová. Vybuchlá munice z vrbětického areálu patřila bulharskému zbrojaři a měla zřejmě směřovat na Ukrajinu.

„Chtěla bych vyjádřit plnou solidaritu s Českou republikou s ohledem na nezákonné jednání Ruské federace. Naše bezpečnostní složky jsou již v kontaktu s úřady v Praze, aby plně spolupracovaly na vyšetřování,“ napsala Zacharievová na twitteru.

Solidaritu vyjádřily i další země

V sobotu 17. dubna se rozhořela diplomatická roztržka mezi Prahou a Moskvou kvůli důvodným podezřením české strany, že ruská vojenská rozvědka GRU stála za výbuchy ve Vrběticích v roce 2014. Česko kvůli tomu vyhostilo 18 lidí z ruské ambasády v Praze, Moskva pak 20 pracovníků českého velvyslanectví v Moskvě. Později české ministerstvo zahraničí informovalo o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka do konce května. Rusko následně oznámilo, že přechází v počtech pracovníků ambasád „na striktní paritu“. V solidaritě s Českem vypovědělo ruské diplomaty Slovensko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Rumunsko.

Vybuchlá munice z vrbětického skladu patřila společnosti EMKO bulharského obchodníka se zbraněmi Emilijana Gebreva, který deníku The New York Times minulý týden přiznal, že dodával zbraně na Ukrajinu, a to i po roce 2014, kdy na východě země tamní separatisté podporovaní Ruskem začali bojovat proti ukrajinské armádě. Akce GRU měla patrně zabránit vyzbrojování ukrajinské armády.

Gebrev se v e-mailu listu NYT také zmínil o dvou pokusech otrávit ho nervově paralytickou látkou novičok v roce 2015, což je akce připisovaná jednotce GRU označované číslem 29155. Členové této jednotky podle české vlády provedli také útok ve Vrběticích.

Stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) minulý týden uvedla, že údajní ruští agenti byli přítomni v Bulharsku v letech 2014 a 2015 v době výbuchů v šesti tamních zbrojních skladech, které se odehrály podle stejného vzoru. Nová analýza a další důkazy podle stanice naznačují možné spojení GRU s explozemi v Bulharsku.