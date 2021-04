Až 18 diplomatů z ruské ambasády má opustit Českou republiku. Jejich vyhoštění následuje poté, co premiér Andrej Babiš oznámil, že Rusko má na svědomí výbuch muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014. Za výbuchem navíc mají stát dva agenti ruské zpravodajské služby GRU Anatolij Čepiga a Alexander Miškin. Zbraně měly být určeny pro zbrojaře Emiliana Gebreva, jenž v roce 2015 v bulharské Sofii upadl do kómatu poté, co byl otráven jedem!

Video Ruští agenti u výbuchů ve Vrběticích - Mall.tv

V sobotu 17. dubna na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš oznámil, že až osmnáct ruských diplomatů má do osmačtyřiceti hodin opustit území České republiky. Diplomaté mají být napojeni na ruskou zpravodajskou službu GRU. Zároveň policie usilovně začala pátrat po dvou agentech Anatolij Čepigovi a Alexanderu Miškinovi, kteří podle všeho stojí za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku, ke kterému došlo v roce 2014. Kromě výbuchu muničního skladu však měli stát za dalšími atentáty na území Evropy.

Několik měsíců poté, co došlo k výbuchu na Zlínsku, skončil v kómatu Emilian Gebrev. V luxusní restauraci v bulharské Sofii se Gebrevovi udělalo špatně a náhle se sesunul k zemi. Byl převezen do nemocnice, kde upadl do kómatu. Lékaři později uvedli, že byl otráven, ačkoli nedokázali identifikovat jed. Podle informací zpravodajského webu RFERL v nemocnici skončil i jeho syn Hristo a ředitel jeho firmy. Oba dva rovněž upadli do kómatu.

Další útok na Gebreva se měl podle magazínu Respekt odehrát u Černého moře. Případ bulharského zbrojaře na dlouhou dobu uvízl na bodě mrazu, ovšem v roce 2018 vyšetřovatelé ve Velké Británii začali zkoumat obdobný případ, který se odehrál v Salisbury. Tehdy se dva muži pokusili otrávit bývalého příslušníka ruské tajné služby GRU Sergeje Skripala a jeho dceru novičokem. I u jeho otravy jsou podezřelí Čepiga a Miškin.

Tehdy se znovu vyšetřování útoku na Gebreva dalo do pohybu. Gebrev tvrdil, že látka, jíž byl otráven, se podobala jedu, s nímž byl otráven Skripal a jeho dcera. V roce 2019 Bulharsko v nepřítomnosti obvinilo tři ruské muže identifikované jako Sergej Pavlov, Georgij Gorškov a Sergej Fedotov.

Emilian Gebrev, který se dlouhá léta zabýval prodejem zbraní, uvedl, že netuší, proč byl v hledáčku ruských tajných služeb. Ovšem jak informuje magazín Respekt, motivem mohl být konflikt zájmů na Ukrajině. Gebrev totiž dodával zbraně ukrajinskému ministerstvu vnitra a Národní gardě, která na Donbasu bojovala proti proruským jednotkám. Munice, která byla zničena v roce 2014 při výbuchu, měla být určena pro něj. Zpravodajský web Aktuálně podotýká, že munice z Vrbětic kromě Ukrajiny prý směřovala do Sýrie, kde panuje občanská válka a kde má Rusko rovněž své zájmy.

VIDEO: Likvidace trosek po výbuchu muničního skladu ve Vrběticích