Koronavirus ONLINE: Vláda zmírnila okresní lockdown a za Blatného hledali náhradníka

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus poděkoval na twitteru za Světovou zdravotnickou organizaci zemím EU za jejich příspěvky do celosvětového fondu, který má zajistit dodávky vakcín proti covid-19 do celého světa. Blesk Zprávy nedávno o těchto příspěvcích psaly v souvislosti s tím, že svůj finanční slib doposud nesplnila Česká republika.

Thank you #TeamEurope 🇪🇺 for your strong commitment & financial support for the @ACTAccelerator & its #COVAX facility. Your contributions are vital for ensuring #COVID19 vaccines are reaching people in need across the world. #ACTogether! https://t.co/bc4wOYRsK7