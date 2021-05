Koronavirus ONLINE: Vláda probere rozvolnění v kultuře. A očkování pro 45+ příští týden?

Nechte se v den zápasu očkovat na stadionu klubu New York Yankees nebo New York Mets a lístky na baseball jsou vaše. Takovou nabídku dnes Newyorčanům dal guvernér čtvrtého nejlidnatějšího státu USA Andrew Cuomo. Jde o jednu z několika nových iniciativ, které mají motivovat Američany k tomu, aby se šli nechat naočkovat proti covidu-19. V New Jersey a ve Washingtonu mohou lidé k očkování dostat pivo.

Politici na lokální a státní úrovni akce propagují v čase, kdy v USA rychle klesá tempo očkování, zatímco průzkumy ukazují, že značná část obyvatel vakcinaci stále není nakloněná. Od poloviny dubna průměrný počet nově vyočkovaných dávek spadl z více než 3,3 milionu denně na méně než 2,2 milionu a úřady na všech úrovních hledají způsoby, jak poptávku zvednout.

„Když si necháte dát vakcínu, dají vám zdarma lístek na zápas,“ shrnul dnes guvernér Cuomo podmínky akce, která se týká dvou největších baseballových týmů New Yorku, tedy Yankees a Mets. Deník The New York Times vysvětluje, že stadiony těchto klubů jsou aktuálně využívány i jako vakcinační centra, přičemž pro obdržení lístku se musí člověk na jednom z nich nechat oočkovat v den, kdy se tam hraje zápas.