Koronavirus ONLINE: Sestry bez roušek pokutovali v letadle. A v ČR zrychlil nárůst nakažených

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se dnes sejde s řediteli nemocnic, které spadají pod jeho úřad. Jednat budou o posílení kapacit testování na covid-19 v těchto zařízeních. Ministr v pondělí uvedl, že kapacita testování by se měla zvýšit ze současných 4000 vzorků denně na 15.000. V době největšího náporu na začátku května to bylo přes 9000 testů denně. Opozice mluví o tom, že kapacita by měla být až 30.000 testů za den.

Povolení testovat na nový koronavirus má v Česku 106 laboratoří, kromě nemocnic a zdravotních ústavů jde většinou o soukromá zařízení.

Bulovka, jako nemocnice zaměřená dlouhodobě na infekční choroby, testovala v době největšího náporu epidemie asi 670 vzorků denně. Podle zjištění ČTK z minulého týdne fakultní nemocnice mohou za den otestovat na covid-19 většinou mezi 100 až 300 vzorky denně, ale v Olomouci až 2500 vzorků.