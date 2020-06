Koronavirus ONLINE: Přes 70 nakažených za den v ČR. A Češi a Slováci můžou být znovu spolu

Světová zdravotnická organizace (WHO) obnoví testování antimalarického léku hydroxychlorochin pro léčbu pacientů s koronavirem. S odvoláním na generálního ředitele Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse o tom dnes informovala agentura Reuters. WHO lék, jehož užívání opakovaně doporučoval americký prezident Donald Trump, přestala zkoušet kvůli možným vedlejším účinkům.

Ghebreyesus před více než týdnem uvedl, že WHO "dočasně" zastavila testování léku na pacientech s covidem-19 a to kvůli obavám o jejich zdraví. Důvodem byla studie nedávno zveřejněná v prestižním časopise The Lancet, podle které by mohlo některým pacientům s covidem-19 uškodit.