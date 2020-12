Koronavirus ONLINE: PES „vrčí“ u pětky, na Slovensko jen s testem a nakažený premiér

Mezinárodní tým odborníků, který má v lednu odcestovat do Číny, aby zkoumal původ koronaviru, nebude pod dohledem čínských úřadů. Uvedl to dnes krizový expert Světové zdravotnické organizace (WHO) Michael Ryan. Tým, který vypracuje pro WHO zprávu, odjede do Číny v prvním lednovém týdnu, pokud se podaří vyřídit víza a zajistit dopravu. Experti by se měli vydat do čínského města Wu-chanu, kde byly potvrzeny první případy koronaviru.