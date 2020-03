Speciální čekárnu pro pacienty s podezřením na infekci novým typem koronaviru otevře v pátek Fakultní nemocnice Olomouc. Dnes zároveň zakázala návštěvy na všech svých lůžkových odděleních, řekl mluvčí nemocnice Adam Fritscher. V Olomouckém kraji zatím nebyl zaznamenám žádný případ nákazy novým koronavirem. V preventivní domácí izolaci je několik desítek lidí.

Lidé, kteří mají podezření na nákazu koronavirem, by podle Fritschera měli telefonicky kontaktovat tísňovou linku 112. „Pokud však už přece jen i v takové situaci vyrazí do FN Olomouc, budou od pátku nasměrováni do nově zřízené izolované čekárny pro pacienty s podezřením na infekci koronavirem,“ uvedl.