Koronavirus ONLINE: Nové zpřísňování v Česku. Vojtěch zůstane ministrem i přes listopad

Pražský radní pro školství Vít Šimral (Piráti) uvedl, že testování na školách, které Praha plánuje na 1. listopadu, bude zatím dobrovolné. „Plošné testování 1. listopadu nejsme schopni spustit z několika důvodů - stále potřebujeme souhlas rodičů, pokud není ze strany státu nařízeno, dále pak samotná zavážka testů pár dní zabere. 1. listopadu tedy začneme testovat na školách, které se k tomu přihlásí, ať už antigenními testy, či PCR. Školy, které zřizuje magistrát, pochopitelně zafinancujeme a dohodneme se s radními městských částí, zda mají finance k testování na svých školách,“ řekl.

Ohradil se také proti návrhu ministerstva zdravotnictví, které zvažuje, že v rizikových oblastech znovu zavede povinnost nosit roušky ve třídách, a to pro žáky od 12 let. „To je podle mě naprosto skandální přístup. Ministerstvo ještě v pondělí tvrdilo, že je situace pod kontrolou, a dnes najednou zjistilo, že má situaci na rukou daleko závažnější, než předpokládalo. Chceme se vyhnout tomu, aby diskomfort dětí byl navyšován tím, že budou muset nosit roušky, i tomu, aby došlo k lockdownu,“ nechal se slyšet.

Hlavní pražská hygienička Zdeňka Jágrová uvedla, že k opatřením přistoupila hygiena kvůli tomu, že nemocnost ve školách na základě dat intenzivně stoupá. „Mám tu sedmidenní počty nových případů na 100 tisíc obyvatel, děti ve věkové skupině 12 až 15 let mají nemocnost 379 na 100 tisíc. Je tam hlavně vzestup o 136 procent, včera to bylo ještě o 98 procent,“ uvedla. Ve věkové kategorii od šesti do 11 let je nemocnost 352 na 100 tisíc obyvatel, což je vzestup o 40 procent.