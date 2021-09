Koronavirus ONLINE: Největší výrobce vakcín kritizuje třetí dávky. A zpřísnění ve Švýcarsku

Kambodža dnes začala očkovat proti nemoci covid-19 děti ve věku od šesti do 11 let. Chce tím umožnit bezpečný návrat studentů do škol, které byly kvůli koronavirové epidemii mnoho měsíců zavřené. Uvedla to agentura AP.

Očkovací kampaň pro mladší děti zahájil kambodžský premiér Hun Sen, který přednesl projev vysílaný živě v televizi. Na záběrech se objevila jeho vnoučata a děti dalších vysokých kambodžských představitelů, jak dostávají vakcínu.

Předseda kambodžské vlády uvedl, že nařídil zdravotnickým expertům, aby prostudovali i možnost očkování dětí ve věku od tří do pěti let. Děti starší dvanácti let mohly dostat vakcínu již dříve. Datum pro obnovu prezenční výuky zatím nebylo zveřejněno.