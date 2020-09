Koronavirus ONLINE: Nákaza v okolí Babiše. A nemoc ve vedení u Petříčka

Omezení provozu v nočních hodinách kvůli zhoršené epidemiologické situaci je pro stravovací zařízení problém. Nejvíce utrpí bary, které nebudou moci být prakticky v provozu a už nyní dlouhodobě strádají. V hlavním městě navíc mnoho firem znovu přechází na práci z domu, restaurace tak nemají příjem z obědů. Ještě větší komplikace by nastala, kdyby Německo vyhodnotilo Českou republiku jako rizikovou zemi a tamní turisté by do Česka nesměli přijíždět. ČTK to dnes řekl prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.