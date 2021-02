Koronavirus ONLINE: Hlad po povinných respirátorech v ČR a snazší cesty do dovolenkových rájů

Před zahájením testování žáků na covid-19 je podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) školám potřeba poskytnout čas na přípravu a vyzkoušení organizace. Věří, že ministerstvo vnitra zvládne doručit testy do škol s předstihem. Plaga to dnes prostřednictvím své mluvčí Anety Lednové řekl ČTK. Podle ministra vnitra a šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) má první dávka testů pro školy dorazit do ČR z Číny v neděli 28. února. Studenti posledních ročníků středních škol by se podle vlády měli k prezenční výuce vrátit v pondělí 1. března.

„Vím, že ministerstvo vnitra dělá vše pro to, aby se testy dostaly do ČR i přes hraniční termín dodávky co nejrychleji, a věřím, že zvládnou testy doručit do škol s předstihem,“ uvedl Plaga. „Je totiž potřeba poskytnout školám také nějaký čas na přípravu na testování, vyzkoušení organizačních pravidel a podobně,“ řekl.