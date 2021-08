Koronavirus ONLINE: Dovolenkový ráj Čechů má nejvíc nákaz od května. A apel lékařů na očkování těhotných

Nové očkovací centrum, kde se mohou lidé nechat naočkovat vakcínou proti koronaviru bez předchozí registrace, otevře ve čtvrtek Fakultní nemocnice Plzeň v prostorách pivovaru Plzeňský Prazdroj. Očkovací místo bude určené pro zájemce od 18 let, v provozu bude každý čtvrtek a pátek od 14:00 do 18:00 a v sobotu od 10:00 do 13:00 a od 14:00 do 18:00, řekla dnes ČTK mluvčí FN Gabriela Levorová.