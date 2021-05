Koronavirus ONLINE: AstraZeneca dostala stopku na Slovensku. A „nával“ na očkování 45+

S vakcinací pracovníků českého velvyslanectví (ZÚ) v Indii vypomohla polská ambasáda. Zajistila očkování pro všechny, kteří projevili zájem a nebyli očkováni v Indii vyráběnými látkami. Na dotaz ČTK to dnes sdělilo ministerstvo zahraničí. V neděli na twitteru informovalo o tom, že ambasáda v Dillí využila polského zvláštního letu k evakuaci jednoho z pracovníků, který měl komplikace spojené s nemocí covid-19. Zatím je hospitalizován ve Varšavě.

Podle Českého rozhlasu je stav šedesátiletého Čecha stabilizovaný a dnes nebo ve středu by měl být převezen do ostravské nemocnice. Ministerstvo zahraničí dnes ČTK sdělilo, že by ve Varšavě měl zůstat do doby, než bude schopný bezpečného převozu do České republiky.