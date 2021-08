Koronavirus ONLINE: 263 případů za úterý v Česku. A v Rakousku je nejvíc nakažených od května

Pandemie koronaviru nevyřešila velký nedostatek kvalifikované pracovní síly, který vládne napříč obory i regiony. Nejvíce je patrný ve výrobě a v IT, shodli se personalisté oslovení ČTK. Extrémně náročné je podle nich nalákat zpět zaměstnance do gastronomie, ubytování a osobních služeb. Většinou si našli uplatnění v jiných oborech a z obavy z dalších vln pandemie se nechtějí vrátit do svého oboru.

„Nedostatek je stále zejména ve výrobě a IT, to je stejné jako v posledních letech. Ale nyní se přidal i sektor restaurací a hotelů, kde si hodně lidí našlo během koronavirové epidemie nové uplatnění a nechtějí nebo se bojí vrátit do původní profese,“ řekl ČTK šéf personální agentury Quanta Tomáš Surka. Problém pro zaměstnavatele je to podle něho zcela zásadní, stále více proto využívají nábory v zahraničí.