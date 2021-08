Koronavirus ONLINE: 211 případů za čtvrtek. A třetí dávka vakcín už i v Česku

Dobré ráno, i dnes budeme sledovat dění týkající se pandemie koronaviru online.

Rusko od dnešního dne plně ruší omezení ohledně letů do Česka, Dominikánské republiky a do Jižní Koreje. Oznámila to agentura TASS s tím, že příslušné rozhodnutí přijal vládní operativní štáb pro boj proti pandemii covidu-19. „Jsou to první tři země, se kterými Rusko plně obnovilo letecké spojení od začátku zavedení omezení kvůli pandemii,“ napsal TASS. „Nicméně v tuto chvíli ani jedna letecká společnost neoznámila zvýšení počtu letů do těchto zemí,“ dodal.

Z Petrohradu do Prahy létá společnost Rossija, lety z Moskvy obstarává Aeroflot a ČSA. „Česko zůstává turistům uzavřeno: vstoupit do země smí jen cestující s (českým) občanstvím či s povolením k pobytu, anebo cestující za účelem studia či léčení,“ napsala ruská agentura.