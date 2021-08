Koronavirus ONLINE: 206 případů za pondělí. A covid opakovaně prodělaly přes 2 tisíce Čechů

Dušek: Epidemie na podzim poroste, neměla by ale zatížit nemocnice

S návratem lidí do zaměstnání a dětí do škol začne epidemie covidu-19 růst. Vývoj by ale neměl být tak dramatický jako loni. I při vysoce rizikovém scénáři vývoje by v nemocnicích mohlo být v druhé polovině září kvůli covidu kolem 500 lidí, z toho necelá stovka na jednotkách intenzivní péče. ČTK a České televizi to dnes řekl ředitel Ústavu statistických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Letos v březnu, kdy epidemie Česko silně zasáhla, bylo v nemocnicích přes 9000 lidí. Rizikem pro podzim je podle Duška asi 440 000 lidí nad 60 let, kteří nejsou očkováni ani neprodělali onemocnění, a nedostatečná proočkovanost mladší populace.