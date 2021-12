Koronavirus ONLINE: 11 825 případů za úterý v ČR. A Izrael chystá 4. dávky pro 60+

Válek ponese na vládu 5 variant

Nová vláda ve středu projedná sadu budoucích opatření proti covidu-19. "Mám pět variant, které budou do konce roku, a mám zhruba dvě, možná tři varianty, které budou platit od 1. ledna," řekl ministr zdravotnictví Válek v ČT. Za poměrně jasnou označil variantu opatření na příštích 14 dní, další postup se podle něj bude odvíjet od vývoje omikronu v ČR. Dosud Válek avizoval jen to, že navrhne omezení otevírací doby na Štědrý den do 12:00 a uzavření obchodů 25. prosince.