Koronavirus ONLINE: 106 ohnisek v ČR. A nové případy, kdy se lidé nakazili virem podruhé

Vlastní vakcínu proti covidu-19 začala klinicky testovat také Kuba. Očkovací látka Soberana 01 (Svrchovaná 01) je jednou ze tří desítek vakcín, které jsou nyní ve světě klinicky testovány.

V této fázi, která potrvá do konce října, má být kubánská vakcína testována na asi 700 dobrovolnících ve věku 18 až 80 let. Další fáze potrvá do ledna příštího roku a v polovině února by měly být známy výsledky. Pokud by se vakcína prokázala jako bezpečná a účinná, stala by se podle BBC Mundo první vakcínou proti covidu-19 vyvinutou v Latinské Americe. Vakcínu vyvinul Finlayův institut vakcín v Havaně, pojmenovaný po kubánském epidemiologovi, který koncem 19. století objevil přenašeče žluté zimnice. Kubánští vědci vyvinuli v minulosti řadu vlastních vakcín, mimo jiné proti meningitidě, rakovině plic či hepatitidě typu B.

Podle epidemiologa z univerzity v americké Atlantě Felipeho Lobela Kubánci mají kapacitu i experty účinnou vakcínu vyvinout. Lobelo zároveň uvedl, že on sám by nedůvěřoval vakcíně, která nebyla otestována na několika tisících lidí a ve více studiích. Dodal také, že je důležité, aby se vyvíjely různé vakcíny, protože se mohou lišit v účinnosti pro různé skupiny věkové či geografické.