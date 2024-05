Před 17 lety zmizela Maddie McCannová: Rodiče v den tragického výročí sdíleli srdceryvný vzkaz

Je to přesně 17 let, co z apartmánu v Portugalsku zmizela tehdy tříletá Madeleine McCannová. K výročí zmizení rodiče holčičky sdíleli srdcervoucí příspěvek. Dlouhá léta žijí v limbu, normální život jim rozvrací bolest ze ztráty dcery. Manžele však stále pohání víra, že se Maddie přeci jen najde. V dubnu by jí bylo 20 let. S jakými teoriemi zmizení vyšetřovatelé v průběhu let pracovali?