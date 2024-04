Slovenská Maddie je už více než 20 let nezvěstná: Zmizení Terezky dodnes provází mnoho nejasností!

Je to již více než 20 let, co se v malé vesnici na Slovensku ztratila teprve dvanáctiletá Terezka Baniarová. V roce 2003 se na kole rozhodla jet nakrmit kočky do sousední obce. Zmizení provázelo mnoho nejasností. Dívka se údajně scházela s neznámým mužem, který půl roku po zmizení spáchal sebevraždu. Sousedé na veselou a usměvavou Terezku dodnes vzpomínají.