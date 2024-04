Policie odhalila další nevyřešené případy: Neznámý vrah seniora a záhadné zmizení krásné miss z Karlova mostu!

I počátkem tohoto měsíce zveřejnila Policie ČR další dva nevyřešené případy z policejního kalendáře. Kriminalisté věří, že se díky uveřejnění dozví nové informace, které by mohly přispět k objasnění událostí. Dubnové případy se týkají vraždy na brněnském Cejlu a zmizení teprve osmnáctileté miss Daniely Kýrové v roce 1996.

Psal se duben 1996 a tehdy osmnáctiletá maturantka Daniela Kýrová měla celý život před sebou. Těšila se na vysokou školu a možnou kariéru v modelingu. Daniela se totiž zúčastnila soutěže Miss ČR a dostala se až do čtvrtfinále.

V pátek 19. dubna toho roku složila písemnou maturitní zkoušku. S přáteli se proto rozhodli úspěch oslavit. Chtěli navštívit koncert v rockovém klubu v centru Prahy, už ale nebyly lístky, a tak se skupinka vydala k nedalekému Karlovu mostu, odkud hudbu poslouchali.

Kolem půlnoci na mostě zůstala už jen Daniela a její kamarádi Honza K. a František H. Dívka chlapcům oznámila, že si potřebuje odskočit na toaletu. Nechala přátelům na mostě svou tašku a osobní věci a vydala se směrem ke Kampě. Jenže z toalety se už Daniela nikdy nevrátila.

Kamarádi po dívce začali ihned pátrat, ale ani po několika hodinách ztracenou Danielu nenašli. Odjeli proto za Danielinými rodiči a sdělili jim, co se stalo. Krátce na to bylo po Daniele vyhlášeno pátrání. To bylo ovšem neúspěšné. Rodina si po čase najala i soukromého detektiva, ale ani ten nedokázal rodině pomoct.

„Daniela měla hnědé vlnité vlasy, hnědé oči a byla vysoká 173 cm. S ohledem na časový odstup je možné, že nyní vypadá jinak - i přesto, nevíte, kde by mohla být?“ uvádí k 28 let starému nevyřešenému kriminalistickému pomníčku policie.

Druhý případ se týká 5 let staré vraždy brněnského seniora. „Josef G. bydlel v bytě v ulici Cejl v Brně a k jeho vraždě došlo pravděpodobně 2. dubna 2019. Pachatel zároveň z bytu odnesl několik cenných věcí, mezi kterými byly i dvě pistole - samonabíjecí vzor CZ-62000 a Browning ráže 22 LR,“ uvádí kriminalisté.

Ta bude ráda za jakékoliv informace, které by veřejnost k případům měla. „Všechny poznatky budeme předávat pracovní skupině Tempus, která se nevyřešeným případům věnuje,“ uvedla před časem policie.