Stanislava zmizela před 30 lety: Mohla se v Itálii stát obětí sériového vraha? Rodina stále věří v zázrak

Už 30 let uběhlo od chvíle, kdy se teprve 17letá Stanislava Chlebcová ze Zlatých Moravců vydala na dobrodružný výlet. Z toho se ale už nikdy za rodinou nevrátila. Krátce po zmizení se dívka příbuzným ozvala z italské Verony. Policie prověřovala i variantu, že se Stanislava stala obětí sériového vraha, což nakonec vyloučily testy DNA. Rodina i po několika desítkách let věří, že se podaří zmizení Stanislavy objasnit.

Podle rodiny byla Stanislava poměrně problémové dítě. Se svým chováním se dostala až do „polepšovny“ ve slovenských Zlatých Moravcích. Tam měla dívka dovolené občasné vycházky. Ovšem z té, ke které došlo začátkem dubna 1994, se Stanislava nikdy nevrátila.

Zmizela s kamarádkou

Údajně ze zařízení odešla se svou kamarádkou Marcelou, která měla Stanislavě namluvit, aby se šly společně toulat. Podle Stanislaviny matky Anny dívky lidé viděli na nádraží v Košicích.

Po nějaké době se Stanislava měla dostat do italské Verony, odkud rodině napsala několik dopisů. Nejprve se měla dívka živit prací v pizzerii, později jako sexuální společnice.

V době, kdy Stanislava ve městě údajně žila, řádil v oblasti sériový vrah prostitutek Gianfranco Stevanin (63). Ten se u soudu přiznal k 6 vraždám. Jednu jeho oběť, kterou policie našla, se nepodařilo identifikovat. Kriminalisté uvažovali nad tím, jestli by se nemohlo jednat právě o Stanislavu.

Podivná erotická nahrávka

„Přímo v dopise nám napsala, že ji dovezli do Itálie a poslali na ulici. Tam ji měl koupit nějaký muž, protože měl těhotnou manželku a chtěl ji pro sebe jako společnici. Podle všeho ten, co ji koupil, měl být ten vrah, co tam řádil. I když ona tedy mezi nimi prý neměla být. Neshodovala se DNA,“ vysvětlila pro Plus JEDEN DEŇ matka pohřešované Stanislavy.

Po několika měsících od svého zmizení za hranice se ale Stanislava rodině přestala nadobro ozývat. Na přelomu tisíciletí se měla mladá Slovenska objevit i na jisté erotické nahrávce, kterou náhodou objevil rodinný známý. „Podívala jsem se na to a musím uznat, že ta žena byla dceři velmi podobná,“ přiznala před časem Stanislavina matka.

Chybí nám stále, přiznává rodina

„Zmiňované video má k dispozici italská policie, ale jak pokročilo vyšetřování, nevíme, je to nadlouho. Je to ale ve stádiu řešení, není to krátkodobý proces,“ uvedla starší sestra Zuzana. Ta věří, že se i po dlouhých 30 letech podaří zmizení Stanislavy objasnit.

Stanislavě by letos bylo 47 let. Příbuzní stále věří, že se její případ podaří jednou objasnit. „Je to už skoro 30 let. Velmi nám chybí. Už jsme smířeni se vším, jen chceme vědět, jestli žije, nebo ne. Nikdo se nám za poslední léta neohlásil. Je to strašné žít s takovým pocitem. Vůbec nechápu, jak může člověk zmizet," dodala starší sestra pohřešované Slovenky.