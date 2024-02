Falešná Maddie čelí výhrůžkám a šokuje tvrzením: Zneužíval mě člověk podobný Christianovi B.

Julie si myslela, že je skutečnou Maddie McCannovou, která v roce 2007 zmizela z portugalského městečka Praia da Luz v Algarve během dovolené s rodiči. Ani po téměř 17 letech se Maddie nepodařilo nalézt. „Věděla jsem, že se najdou lidé, kteří mi nebudou věřit nebo mě budou nenávidět, ale nečekala jsem, že mi budou vyhrožovat smrtí,“ uvedla Wendellová.

Jak uvádí Daily Mail, o Juliině příběhu se rychle dozvěděl celý svět a v červnu 2023 vystoupila ve známém americkém pořadu Dr. Phil, kde svá tvrzení rozvedla, nebyla je ale schopná doložit. „Maminka říká, že vás opravdu porodila," řekl v pořadu doktor Phil.

„Ale když jsem ji požádala o nějaké fotky z těhotenství, pokaždé odmítla,“ odpověděla Polka. To však rodiče vzápětí vyvrátili: „Pro nás jako rodinu je zřejmé, že Julie je naše dcera, vnučka, sestra, neteř a sestřenice. Máme vzpomínky, máme fotografie."

Julie také trvala na tom, že má s pohřešovanou mnoho fyzických podobností, včetně smíchu a kolobomu duhovky, tedy vzácnou oční abnormalitou ovlivňující tvar zornice.

Testy DNA? Negativní

Julie nakonec podstoupila testy DNA, které potvrdily, že Maddie ve skutečnosti není. Daily Mail pak navíc odhalil, že Wendell se dříve vydávala za tři další pohřešované dívky.

„Snažila jsem se být silná, i když mi lidé říkali věci jako ‚měla bys zemřít‘, ‚měli by tě znásilnit', ‚měli by tě zabít‘, ‚neměla bys na tomto světě existovat,‘ uvedla Julie pro podcast stanice BBC. Podle Wendellové šly nadávky tak daleko, že jeden člověk dokonce tvrdil, že na její hlavu vypsal odměnu.

„Ve skutečnosti je to mnohem komplikovanější než že by prostá dívka z malého města v Polsku chtěla upoutat pozornost. Skutečně věřila tomu, co říká,“ uvedla psycholožka Fia Johanssonová. Sama Julie teď otevřeně hovořila o svém těžkém dětství, kdy se ve škola ocitla v izolaci a byla sexuálně zneužívána. „Vím, jak vypadá ten, kdo mě znásilnil a vím, že je velmi, velmi podobný podezřelému z únosu Maddie,“ dodala mladá Polka.