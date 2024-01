Covid na vzestupu! Tohle jsou největší semeniště virů a bakterií: Nákupní vozíky, hrnky v kanceláři i mobily

Vozíky a košíky v obchodech s potravinami mohou podle některých výzkumů obsahovat více bakterií než záchodové prkénko. Důvod je jednoduchý - i veřejné záchodky jsou čistěné časteji než nákupní vozíky. Doktor Kunal Sood podle Daily Mail uvedl, že vozíky a košíky jsou zdrojem infekcí, které mohou způsobit např. vředy v ústech či vyrážku na rukou a nohou. Zároveň citoval studii z univerzity v Arizoně, která zjistila, že více než 75 % nákupních košíků a vozíků bylo pozitivně testováno na výskyt fekálních bakteriích.

Před použitím odborníci radí, aby si lidé otřeli madlo košíku či vozíku dezinfekčním ubrouskem a bezporostředně po použití si aplikovali gel na ruce, popř, si po použití nákupního vozíku či košíku nesahali na obličej. Pokud posadíte do nákupního vozíku dítě, dbejte na to, aby mělo pak očištěné ruce.