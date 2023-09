Další komplikace v případu zmizelé Maddie: Klíčový svědek vyhrožuje, že přestane pomáhat policistům!

Případ zmizelé Maddie McCannové patří mezi nejznámější případy zmizení dítěte na světě. Britská holčička zmizela v roce 2007 v portugalském Praia da Luz. Osudnou noc tehdy tříletá Maddie spala se svými sourozenci v apartmánu, zatímco její rodiče byli se svými přáteli v nedaleké restauraci. Při jedné z kontrol zjistili, že jejich dcera není ve své postýlce. Rozmohlo se pátrání, které trvá už šestnáct let.

Rodiče se stále nevzdávají naděje, že se jejich dcera, která by letos slavila už dvacáté narozeniny, najde. Nová naděje přišla v roce 2020, kdy německý státní zástupce Hans Christian Wolters označil za hlavního podezřelého Christina B., jenž si v současnosti odpykává trest za znásilnění a pedofilii. Ten ale odmítá, že by měl se zmizením britské dívky cokoliv společného.

Klíčový svědek

Vyšetřovatelům se prý podařilo získat klíčového svědka. Bývalý přítel Christiana B. Helge B. podle informací britského deníku Daily Mail uvedl, že Christian B. se vloupával do budov v portugalském Algarve. Chlubil se tím, že se dokáže speciální sadou na otevírání dveří a zámků dostat do prázdninových domů či hotelů. „Od Christiana jsem věděl, že používá nástroje k vloupání do hotelů a prázdninových domů, aby okrádal turisty. Dokáže otevřít jakékoli dveře,“ uvedl prý svědek. Zároveň dodal, že se mu dokonce měl Christan B. svěřit, že Maddie unesl! „Nekřičela,“ měl mu Christian B. údajně říci.

Rozpad případu?

Helge B. se tak stal důležitou osobou pro celý případ. Nicméně to by se brzy mohlo změnit. Britský deník The Sun přišel s informací, že Helge B. chce z případu vycouvat a přestat policistům pomáhat. Německý státní zástupce Hans Christian Wolters řekl, že si není vědom toho, že by chtěl Helge B. z případu vycouvat. Christian B. údajně poté, co Helge B. promluvil, začal psát dopisy svým přátelům, v nichž je prosil, aby ho podpořili v případě, že půjde před soud. V jednom z dopisů si údajně stěžoval, že z něj žalobci dělají „monstrum.“ „Vím o dvou lidech v Algarve, kteří dostali dopisy. Opravdu je to vyděsilo,“ uvedl pro výše zmíněný deník jeho bývalý kamarád.

