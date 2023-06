Pátrání po Maddie u přehrady: Policie zná výsledky analýz!

Je to už šestnáct let od doby, kdy britská rodina McCannových vyrazila na dovolenou do portugalského letoviska Praia de Luz. Rodiče Kate a Gerry odešli 3. května večer do restaurace nedaleko ubytování, zatímco tříletá Maddie a její sourozenci spinkali v apartmánu. Máma šla děti několikrát zkontrolovat a při jedné z kontrol si všimla, že Maddie v pokoji není.

Rozsáhlé pátrání trvalo dlouhé měsíce a roky a obličej pohřešované dívky plnil světová média. V květnu letošního roku portugalská policie ve spolupráci s německými kolegy oznámila, že opět aktivně pátrá po pohřešované britské holčičce. Kriminalisté se soustředili na oblast kolem vodní nádrže v portugalském městečku Arade, které je od Praia de Luz vzdáleno zhruba padesát kilometrů.

Zklamání

Pátralo se na souši i ve vodě. Policie z místa odvezla několik pytlů. Jejich obsah byl veřejnosti a médiím utajen. V oblasti bylo vykopáno také osm hlubokých děr. Z těch bylo potřeba nashromáždit vzorky půdy, které budou následně odeslány do Německa k testování DNA. Na více než tři týdny nastalo ze strany policie ticho.

V neděli kriminalisté mlčení prolomili. „Žádná z nalezených věcí nepřinesla žádné nové stopy. Naši muži jsou ale odhodlání pátrat dál,“ uvedl pro britský deník The Sun zdroj blízký případu.

„Je příliš silné říci, že to byla ztráta času, ale důstojníci jsou přirozeně opravdu zklamaní. Doufali, že tyto předměty poskytnou nová vodítka, která by mohli sledovat,“ svěřil se muž.

Hlavním podezřelým je Christian B.

Podle zdroje policie v pátrání ale i přes neúspěch nepoleví. „Uděláme vše, co bude v našich silách. Zkontrolujeme každý nalezený předmět a nezůstane tam kámen na kameni,“ doplnil muž.

Se zmizením malé dívky je od roku 2020 spojován 46letý Němec Christian B., který si nyní v Německu odpykává sedmiletý trest vězení za mučení a znásilnění 72leté Američanky v Praia da Luz v roce 2005, a navíc je stíhán v souvislosti s dalšími případy znásilnění. On ale jakoukoli účast v případu zmizení Maddie popírá.