Pátrání po Maddie v okolí přehrady: Na místě našli podivnou svatyni!

Britská holčička Madeleine McCannová zmizela v roce 2007 v portugalském letovisku Praia da Luz. Doposud není jasné, co se dívkou, která byla v Portugalsku na dovolené se svými rodiči, stalo.

Nyní však vysvitla naděje, že by mohl být případ po dlouhých šestnácti letech vyřešen. Vyšetřovatelé se znovu vrátili k přehradě Arade. Policisté přehradu a její okolí prohledávají několik dnů. Jak uvádí deník Daily Mail, na místě odebrali několik vzorků půdy, které odeslali k analýze do Německa.

Pro výše zmíněný deník se rozhodl promluvit britský pár. Manželé Ralf a Ann se vydali k přehradě sedm měsíců po zmizení Maddie. U přehrady prý našli něco, co připomínalo „svatyni“ zasvěcenou zmizelé holčičce.

„Bylo to kolem Vánoc v roce 2007, takže Madeline se ztratila jen pár měsíců předtím,“ uvedl Ralf. „Naše dcera běžela před námi a najednou na nás zakřičela: Rychle, pojďte se podívat, někdo tady musel zemřít,“ dodal Ralf okamžik šokujícího nálezu. Svatyni tvořilo několik větších kamenů sestavených do špičky, která směřovala směrem k piknikovému místu. Na místě rovněž byly květiny a fotografie dívky.

„Nebyl tam žádný vzkaz nebo tak něco a všechno to bylo hrozně zvláštní,“ řekl. „Tehdy, když jsme to našli, bylo to celé tak divné. V tu chvíli jsme si pomyslela, shodil někdo Madeleine do vody a pak se vrátil, aby na její památku postavil svatyni?“ ptá se Ann. O dva dny později se oba na místo vrátili, ale květiny a fotografie už byly pryč.

Před třemi lety německá policie oznámila, že ze zmizení Maddie podezřívá Christiana B. (45). Manželé se proto rozhodli německou policii kontaktovat. Vyšetřovatelé jim odpověděli během několika hodin. Požádali je o zaslání fotografii a zároveň je poprosili, aby poslali mapu nádrže a ukázali, kde svatyni našli.

Policisté je prý dokonce pozvali do Německa, aby s nimi osobně mluvili. „Ralf to nezvládl, tak jsem jela sama a byla jsem tam několik hodin,“ řekla Ann s tím, že by ji zajímalo, zdali právě jejich informace vyšetřovatele přiměla přehradu znovu prohledat.