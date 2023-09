Jak by zmizelá Maddie vypadala dnes? Umělkyně vytvořila unikátní portréty!

Od zmizení Maddie McCannové uplynulo již šestnáct let. Britská holčička se ztratila 12. května z apartmánu v portugalském letovisku Praia da Luz. V letošním roce by Maddie oslavila již dvacáté narozeniny. Svět si ji ale stále pamatuje jako tříletou holčičku. Umělkyně Simone Maliková se proto rozhodla vytvořit její portréty, pomocí nichž se snažila vyobrazit dívku, jak by dnes vypadala. Podle ní by se velmi podobala její mladší sestře Amelii (18).