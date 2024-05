Pátrání po Arianovi (6) převzal špičkový kriminalista: Utopil se chlapec v řece?

Dlouhých deset dní probíhá pátrání po zmizelém chlapci Arianovi (6) z německého Elmu. Dosud však nepřineslo žádné významné výsledky. Policie proto případ předala špičkovému kriminalistovi Axelu Petermannovi (70). Ten za klíčové vodítko považuje bezpečnostní záznam kamery! Stopy vedou k řece Oste… Stal se Arian obětí únosu, nebo do ní spadl?

Malý Arian z německého Elmu zmizel ze zahrady večer v pondělí 22. 4. Do horečného pátrání se zapojilo přes 400 lidí, úřady do akce vyslaly také německé ozbrojené síly Bundeswehr. Naneštěstí nepomohly ani na několika místech vyvěšené balonky naplněné heliem, které měly malého autistického chlapce nalákat do rukou policistů.

Po dlouhých deseti dnech policie případ předala špičkovému kriminalistovi Axelu Petermannovi (70). Podle něj je rozhodující záznam z bezpečnostní kamery. Na záznamu je vidět Arian s klackem nebo hračkou – mečem a putuje v rychlém tempu směrem kupředu neznámo kam. Jak uvádí server Bild.de, chlapec na videu vypadá bezstarostně.

Stopy vedou k řece!

Za další stopu vyšetřovatelé považují otisk nohy na břehu řeky Oste. Arian podle všeho utíkal bosý. Řeka je vzdálená pouhých 1,1 kilometru od místa zmizení. Za předpokladu svižného tempa k ní mohl dorazit během 12 až 15 minut.

„Je to ten nejhorší možný scénář. Ale mohl by vysvětlit, proč chlapce nedokázala vypátrat žádná z termovizních kamer,“ uvedl Petermann.

Řeka Oste u Elmu má rychlost toku kolem pěti kilometrů za hodinu. K ústí do Labe je to asi 45 kilometrů. „V takovém případě by se Arian rychle dostal mimo oblast pátrání,“ pokračoval.

Podle kriminalisty musí vyšetřovatelé přemýšlet i o této možnosti. „Je také možné, že Ariana někdo unesl. Někdo, kdo je na děti fixovaný,“ řekl nakonec.

Všichni doufají, že je Arian v pořádku. Před několika dny jeden z dobrovolníků uvedl, že naděje na záchranu je každou minutou menší. Noční teploty mohou mít pro bosého chlapce tragické následky.