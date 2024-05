Tipy na víkend: Star Wars v Praze! Slavnosti svobody, BezvaFest i barbarské hry

Teploty kolem 23 stupňů, polojasno, v neděli by se mohly tu a tam objevit bouřky, takový bude první májový víkend. Není proto důvod sedět doma. Ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsme pro vás připravili několik tipů na výlety.

Celosvětovým „svátkem“ fanoušků Hvězdných válek je 4. květen. V sobotu od 9.30 od sochy sv. Václava v Praze vyjde kostýmový průvod centrem metropole. Následně se oslava Hvězdných válek přesune do areálu klubu Cross v Praze Holešovicích. Připraveny jsou workshopy, soutěže, přednášky a speciální hosté.

*Milovice - Od 12 do 15 hodin jsou v sobotu připraveny bojové ukázka střetu mezi německou armádou a povstalci, k vidění bude vojenskou technika a dobové fotografie.

Konvoj svobody, vojenské kempy, dobová vojenská technika, vojenské tábory, vzpomínkové akty i koncertní vystoupení a další bohatý program jsou tradiční Slavnosti svobody, které se uskuteční od pátku do úterý na několika místech Plzně . Program najdete ZDE

Sezona na splavněném úseku Vltavy mezi Českými Budějovicemi a Týnem nad Vltavou začíná v sobotu v 10 hodin dnem plným aktivit. Program začne na Karlově Hrádku , po celý den tu budete moci navštívit zábavná stanoviště, zajištěno je občerstvení i živá hudba. Od 10 do 16 hodin si můžete zdarma vyzkoušet mnoho vodních sportů v areálu v Hluboké nad Vltavou . V provozu bude hned několik lodních linek.

*Žleby - Kuchtíci a kuchtičky v historických kostýmech se o víkendu postarají nejen o doprovodný program, ale i o zajímavý exkurs do každodenního života na zámku v dobách dávno minulých.

*Svojanov - Hrad o víkendu ožije rukodělným umem. Páni svého řemesla zde převedou, co umějí, nabídnou své výrobky. Nebude chybět ani hudba a tanec.

*Karlovy Vary – od pátku do neděle město připravilo nabitý program: Jarmarky, flašinetáře, živé koncerty, divadélka, dílny, výstavy…žehnání pramenům je připraveno na sobotu od 10 hodin na Mlýnské kolonádě, kam v 15.30 dorazí i průvod Karla IV. Program ZDE

Slavnost, která připomíná legendu o založení Trutnova , opět ožije v sobotu v ulicích města. To bude žít jarmarkem, tradičními řemesly, hudbou, tancem a dalšími atrakcemi. Kolem 21. hodiny přinese družina, vedená rytířem Albrechtem z Trautenbergu draka, aby ho pověsila na věž Staré radnice.

*Praha – Zahrada Černínského paláce naproti Loretě je se po zimě otevírá v sobotu a navštívit ji můžete až do konce října.

Motýli se opět budou líhnout ve skleníku Fata Morgana v botanické zahradě v pražské Troji . Postupně bude navezeno několik tisíc kukel motýlů různých druhů, u kterých je možné pozorovat jejich líznutí první vzlétnutí i elegantní pohyb vzduchem. Letošní výstava má podtitul „Dobrodružná cesta“ a zaměřuje se na migraci motýlů. Zavítat sem můžete do 2. června.

Před deseti lety byla výstava Tima Burtona nejnavštěvovanější českou výstavou. Na podobný úspěch má určitě našlápnuto i současná expozice v Obecním domě v Praze . Uvidíte téměř 600 skic, loutek, scénografií nebo fotografií z filmů. Expozice mapuje a představuje více než padesátiletou uměleckou dráhu amerického režiséra, který je známý pro svá snová, fantaskní, groteskní, až hororová díla. Nadcházející pražská výstava je unikátní zejména novou expozicí loutek. Navštívit ji zde můžete až do konce září. Více čtěte ZDE V Obecním domě začíná výstava amerického filmového výtvarníka Tima Burtona Návraty, 30. dubna 2024, Praha. Autor: Blesk:Tonda Tran

15. Cesta kolem světa

Nová interaktivní rodinná zážitková výstava z dílny plzeňského DEPO2015 přináší unikátní koncept světelné zážitkové výstavy kombinované s prvky únikových her. Příběh expozice odkazuje na slavný román Julese Verna. Návštěvníci budou mít za úkol projít devíti prostředími symbolizujícími různá místa celého světa od italských Benátek, přes bazar na Blízkém Východě, Africkou savanou, Indii, po prales jižní Ameriky nebo mrazivou krajinu Arktidy. V každém z prostředí přitom musí vyřešit zapeklitý úkol, aby získali indicii do svého pasu a mohli pokračovat v cestě dál. Dobrodružství tu můžete zažít až do konce letních prázdnin.