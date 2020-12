Koronavirus ONLINE: 10 821 případů za den, PES na 81 bodech, kdy vláda umrtví Česko?

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) naznačil, že by se kvůli šíření nákazy mohly opětovně uzavřít maloobchody. Konečné rozhodnutí má padnout na dnešním jednání vlády. Vedle toho chce kabinet hodit vidle i do oslav Silvestra. To zasahuje do života tisícům lidí, kteří pracují jako prodavači nebo nabízí ubytování. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza se proti uzavírání bouří. Podle něj vláda opětovně nic nevysvětlila a nemá toto rozhodnutí podloženo čísly. Už před několika měsíci bylo podle něj zavření zbytečné.