Už je jen jedna verze: Hamáček smetl Zemanova slova o vyšetřování výbuchu ve Vrběticích

„Pokud vím, tak v kauze existuje jedna vyšetřovací verze - a ta je spojená s pohybem příslušníků jednotky 29155,“ reagoval v pondělí Hamáček.

Prezident v neděli uvedl, že policejní vyšetřování pracuje s hypotézou, že areálem mohl agenty provést jeden z majitelů zbrojařské firmy Imex. „Toto podezření je zapotřebí buď vyvrátit, nebo potvrdit. Pokud by se prokázalo, že tam byli, není o čem diskutovat,“ uvedl. Důkazem by podle hlavy státu mohly být třeba e-maily, kterými se agenti dožadovali vstupu do areálu.

Hrad trvá na svém, podle mluvčího Jiřího Ovčáčka není rozpor mezi tím, co řekl Zeman a co dnes Hamáček. „Žádný rozpor neexistuje. Logika je nezpochybnitelná,“ napsal Ovčáček Deníku N.

„Platí-li 2, neplatí 1. Platí-li 1, neplatí 2. K tomu je ale nutno předložit jasné důkazy a učinit nezpochybnitelný závěr dle zásad právního státu. Vyšetřování není dosud ukončeno. Tedy nejde o žádný rozpor ve vyjádřeních,“ doplnil později Ovčáček na twitteru.

„Chceme ukázat jasně občanům ČR, že se vláda nezbláznila, pracovali jsme se solidními informacemi. Nevím, kde vznikla verze o druhé verzi, od nás to prezident nemá. Myslím, že ani od pana policejního prezidenta nebo od BIS,“ uvedl Hamáček pro Seznam Zprávy. A přiblížil: „Do doby, než se objevily ve veřejném prostoru fotografie těch dvou podezřelých v souvislosti s útokem na agenta Skripala, tak bylo možné pracovat s více verzemi. Když se ukázalo, že ve spisu jsou fotky lidí, kteří byli takto identifikováni, tak bylo jasné, že vyšetřování je třeba posunout. Takže se dá asi říci, že tato verze je aktuální od roku 2018.“

Zemanův projev byl podle Hamáčka takový, že si v něm každý, včetně Ruska, našel „to svoje“. Hlava státu se ne úplně šťastně rozhodla složitou kauzu převyprávět českým občanům v několika minutách, míní.

Hamáček: Důkazy byly přesvědčivé

„Vycházeli jsme z informací, které nám byly dodány nejen Bezpečnostní informační službou, ale i policií a státním zastupitelstvím. Na základě těchto informací jsme zareagovali velmi tvrdě jako Česká republika, tudíž je evidentní, že důkazy byly přesvědčivé,“ řekl Hamáček.

Česko v návaznosti na odhalení bezpečnostních složek, podle nichž jsou ze dvou explozí muničních skladů důvodně podezřelí agenti GRU, vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády, kteří podle českých úřadů pracovali pro tajné služby. Rusko angažmá odmítá, v odvetném kroku vyhostilo 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě.

Ve čtvrtek ministerstvo zahraničí rozhodlo o zastropování počtu pracovníků na ruském velvyslanectví v Praze na stejný počet, jako má Česko na ambasádě v Moskvě. Podle ministra zahraničí Jakuba Kulhánka jde o sedm diplomatů a 25 administrativně technických pracovníků.

Zeman nahrál Rusku

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes s odvoláním na Zemanův projev prohlásil, že Česko bez důkazů obvinilo Rusko, čímž napáchalo mimořádnou škodu ve vzájemných vztazích. Uvedla to agentura TASS. Kreml podle ní upozorňuje na výroky českého prezidenta, „který přiznal, že ve zprávách kontrarozvědky nejsou důkazy o přítomnosti nějakých ,ruských agentů‘ v muničním skladu ve Vrběticích“.

„V této souvislosti můžeme zopakovat ještě jednou, že jakákoliv obvinění Ruska v souvislosti různých událostí v Česku jsou naprosto neopodstatněná,“ řekl mluvčí Peskov. „Rozhlašování takových obvinění bez důkazů a bez důvodu je neobvyklé, nepřátelské a odporuje zájmům národů obou zemí, již to napáchalo mimořádnou škodu ve dvoustranných vztazích,“ dodal.