„Ve svých akcích se (Česko) schovalo za nějakou naprosto ubohou a nízkou lží. Určena může být jen lidem s nedostatečně vysokou mírou inteligence,“ řekl Naryškin během dnešního zahájení výstavy k výročí vítězství ve druhé světové válce.

Česko se podle něj vydalo cestou konfrontace a zhoršení vztahů s Ruskem a dostalo se mu patřičné odpovědi. „Političtí lídři, politická věrchuška skupiny západních zemí se krok po kroku snaží s maniakální tvrdohlavostí zničit jemnou a poměrně křehkou strukturu mezinárodní stability a mezinárodní bezpečnosti,“ prohlásil šéf ruské tajné služby SVR.

Česko dále označil za zemi s „poměrně omezenou suverenitou v zahraniční politice“, která se vydala cestou konfrontace s Ruskem. „A upřímně, dostala svoje,“ domnívá se Naryškin, který je zároveň předsedou Ruské historické společnosti.

Čekání ruských diplomatů na odlet z Česka do Ruska (19. 4. 2021) | Blesk: David Kundrat

Diplomatická roztržka mezi Českem a Ruskem vypukla v sobotu. Česko v návaznosti na odhalení bezpečnostních složek, podle nichž jsou ze dvou explozí munice ve Vrběticích na Zlínsku důvodně podezřelí agenti GRU, vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády. Rusko v odvetném kroku vyhostilo 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě.

Ve čtvrtek české ministerstvo zahraničí informovalo o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka. ČR počet diplomatů a dalších pracovníků na ruské ambasádě v Praze srovná podle současného stavu na českém velvyslanectví v Moskvě, který je nepoměrně nižší. Do konce května proto musí odejít z Česka 63 pracovníků ruské ambasády. Ruské ministerstvo zahraničí v reakci oznámilo, že Rusko přechází v počtech pracovníků ambasád „na striktní paritu“.

Ruský velvyslanec při EU: Protiruská psychóza

Vyhoštění ruských diplomatů z Česka a snaha zapojit do diplomatické roztržky Evropskou unii a NATO je součást „protiruské psychózy Západu“, prohlásil v sobotu ruský velvyslanec při EU Vladimir Čižov. „Evropská unie a služba pro vnější činnost EU uvedly, že otázka vyhoštění diplomatů je výlučně v kompetenci členských států. Chci věřit, že si vzali ponaučení z hrubé politické chyby, kterou udělali v roce 2018,“ řekl agentuře TASS Čižov. EU tehdy podle něj zjistila, jak Rusko „v podobných případech reagovalo a bude reagovat“.

„Český příběh není izolovaná epizoda. Je to součást současné protiruské psychózy Západu. Není to už ani hysterie, je to vskutku psychóza, naprosto klinický případ,“ prohlásil vyslanec při EU. O „masové protiruské psychóze“ tento týden v reakci na české vyhoštění ruských diplomatů hovořil i mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Čižov dále mimo jiné uvedl, že v současné diplomatické roztržce jde podle něj o „další pokus odvrátit pozornost občanů od vnitřních problémů“ na Západě, například se zpožděnými dodávkami vakcín proti covidu-19 v evropské sedmadvacítce.

