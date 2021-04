Odhalená stopa ruských agentů v Česku: Ubytovali se v tomhle hotelu. A šli střílet

Dvojice agentů Čepiga a Miškin se v hotelu Corrado v Ostravě ubytovala od 13. října 2014 do 16. října 2014. Vypovídají o tom i zápisy v knize hostů, které zveřejnila Česká televize při reportáži z tohoto hotelu. „Oba se prokázali stejnými fiktivními pasy jako na Letišti Václava Havla,“ uvedla ČT.

Hned po příjezdu si šli zastřílet na střelnici, zbraně si půjčili z hotelu. Stopu po sobě však zametali i tím, že ve střelnici uvedli další falešné identity.

„Byli tady dvě noci, co tady spali. Pod normálními jmény svých pasů se ubytovali na hotelu a na střelnici šli pod jinými jmény. Na to jsme nepřišli my, na to přišla BISka,“ řekl ČT majitel hotelu Maxmilián Šimek.

Hotel je podle ČT dlouhodobě oblíbený mezi rusky mluvícími turisty. Čepiga a Miškin byli podle majitele hotelu tišší hosté, nic veřejně nerozebírali, byli nenápadní.

Čepiga a Miškin, Petrov a Boširov, Popa a Tabarov: Ty samé osoby?

České úřady v sobotu vyhlásily pátrání po dvou ruských občanech, kteří se prokazovali pasy na jména Alexandr Petrov a Ruslan Boširov a posléze také cestovními doklady Moldavska a Tádžikistánu. Tito dva muži byli podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana objednáni do muničního skladu ve Vrběticích v době, kdy k něm v roce 2014 došlo k prvnímu výbuchu.

České úřady již dříve informovaly, že se muži prokazovali pasem Moldavska na jméno Nicolai Popa a pasem Tádžikistánu na jméno Ruslan Tabarov. Další stopa by tak mohla vést i do Moldávie. Jenže patrně nevede.

Moldavané pas ruského agenta nevydali

Moldavský Kišiněv se dnes totiž důrazně ohradil proti „zvěstem“, že Moldavsko vydalo cestovní pas pro ruského občana Alexandra Petrov. Uvedla to dnes ruská agentura Interfax.

Šéf žalobců Pavel Zeman v pondělí uvedl, že na základě kriminalistického zkoumání byli dva hledaní ruší občané ztotožněni s útočníky z britského Salisbury, kde byl v roce 2018 otráven bývalý ruský tajný agent Sergej Skripal a jeho dcera Julija. Rusko podíl na útoku na Skripala odmítá.

„Ruskému občanovi Alexandru Petrovovi nebyl vydán cestovní pas na jméno moldavského občana Nicolaje Popy,“ napsal dnes Interfax s odvoláním na moldavskou agenturu státních služeb, která má podle něj pod kontrolou databázi se všemi typy moldavských dokumentů. Moldavský úřad Interfaxu sdělil, že ve státním registru nefiguruje občan se jménem Nicolai Popa a datem narození 18. července 1979. Toto jméno a datum narození uvádí Policie České republiky ve své žádosti o pomoc s pátráním po obou mužích.

Moldavská agentura podle Interfaxu doplnila, že cestovní doklad s číslem A3194368 byl vydán osobě s jiným jménem a jiným datem narození.

Bulharský překupník popřel souvislost s Vrběticemi

Bulharský překupník zbraní Emilijan Gebrev ve zveřejněném prohlášení popřel souvislost své firmy EMKO s výbuchy ve Vrběticích. Některé české sdělovací prostředky uvedly, že Gebrev byl prostředníkem, který měl dodat munici na Ukrajinu. Ruské tajné služby se tomu údajně snažily zabránit. O tom, že munice z Vrbětic měla směřovat do Bulharska, hovořil také premiér Andrej Babiš.

„Tvrzení, že munici zničenou teroristickým činem v České republice v roce 2014 měla firma EMKO reexportovat na Ukrajinu, nejsou pravdivá. Společnost EMKO nikdy nevyvážela na Ukrajinu munici pocházející z České republiky. To je zdokumentováno,“ uvádí se v prohlášení.

Gebrev se podle mezinárodní investigativní skupiny Bellingcat v roce 2015 stal obětí nezdařeného pokusu o atentát nervově paralytickou látkou novičok. Podezřelý z otravy je údajný důstojník ruské tajné služby GRU Denis Sergejev.