V Jihomoravském kraji bude od středy fungovat druhé vozidlo s týmem, který bude jezdit na odběry domů k pacientům s podezřením na koronavirus. Se záchranářem bude vyjíždět odběrový pracovník znojemské nemocnice. Cílem dělat vyšetření v domácím prostředí pacientů s podezřením na koronavirus je to, aby nechodili do nemocnic, kde by případná nákaza mohla ohrozit lidi se slabší imunitou nebo před operací. Zdravotníci vyjíždí každý den od 7 do 19 hodin. Posádka vyjíždí k lidem, u kterých to jako potřebné vyhodnotí hygienici.