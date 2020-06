Koronavirus ONLINE: Za Babišem přijede slovenský host, změny v zoo a Italové otevřeli hranice

Vláda v pondělí představila systém, který stanoví bezpečné země, do nichž by mohli Češi cestovat bez omezení či ze kterých by naopak do České republiky mohli přijíždět návštěvníci. Jenže takzvaný „vládní semafor“ má díry. V rámci komunikačního šumu údajně došlo k jeho mylné interpretaci, kdy jej Češi chápou jako mapu, do jakých zemí lze volně cestovat bez omezení. Platí sice, že negativní test na koronavirus bude vyžadován při návratu z červeně označených zemí – tedy z Velké Británie a Švédska, nelze však tvrdit, že do zelených zemí bude pro Čechy možný vstup bez omezení. Upozornil na to web cestujlevne.cz.