Koronavirus ONLINE: Vojtěch připustil tvrdší opatření. A do dovolenkového ráje jen s testem

Slovenský premiér má podle Babiše složitou pozici v koalici, reagoval na záměr Slovenska zařadit Česko na seznam rizikových zemí. „Jsou tady rodiny, studenti, byznysmeni. Pokud to Slovensko přijme, bude to škoda,“ řekl premiér Babiš s tím, že ho to mrzí, i když měl původně příslib, že k ničemu takovému nedojde. Ekonomickým vztahům to podle něj nepomůže. Bilance covidu 19 nebou prý jenom o tom kolik lidí zemřelo, je podle něj potřeba celou věc vnímat šířeji.